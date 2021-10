Octeto de Valentin Garvie en vivo este sábado en el Aula magna de la Unmdp

Un programa de música original de Valentin Garvie, cuyo plato fuerte es el estreno de la obra “Octeto” escrita y concebida especialmente para un destacado grupo de músicos marplatenses se presentará este sábado 30 de Octubre a las 19 en el Aula Magna de la Unmdp (Funes 3350).

Antes de escuchar “Octeto” se interpretarán piezas con formaciones más pequeñas hasta conformar el ensamble final.

El “Octeto” es una obra virtuosa, compleja y atractiva que reúne los mundos sonoros del jazz, la música contemporánea, clásica y argentina. Será interpretada por músicos que participan de estas distintas escenas musicales con un espíritu abierto y de confluencia.

Se integran, de la manera más orgánica posible, diferentes influencias y estilos con una estética que propone un diálogo entre estas diversas tradiciones a través de una partitura compleja que posee desafíos técnicos e interpretativos. Comulga la improvisación junto a extenso material escrito. Este material musical se va modificando, metamorfoseando y desarrollando en un viaje con giros inesperados y que incorpora en forma creativa el espacio y la acústica del Aula Magna de la UNMdP.

El concierto será con entrada libre gratuita con reservas previas al teléfono: 223 5257672

Integrantes del Ensamble:

Valentin Garvie (trompeta y dirección)

Federico Viceconte (saxo tenor y soprano)

Manuela Berardi (Saxo tenor)

Leo Cubiella (bandoneón)

Daniel Rivara (trombón)

Teby Frontera (guitarra eléctrica)

Martin de Lassaletta (contrabajo)

Luciano Monte (bateria)

Valentin Garvie

Comenzó a estudiar trompeta a los ocho años de edad en Mar del Plata.

Se recibió Licenciado en Música, Especialidad Dirección Orquestal en la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires y realizó un Posgrado en Trompeta en la Royal Academy of Music de Londres con los profesores Howard Snell y John Wallace.

Desarrolla una variada actividad en diferentes géneros y frentes musicales. Fue trompetista del Ensemble Modern de Frankfurt entre 2002 y 2017 con quien sigue colaborando y ha tenido la oportunidad de trabajar con los principales referentes de la música contemporánea y clásica. Integró como trompetista y compositor residente el Hessische Rundfunk Jazz Ensemble de 2010 a 2017 además de realizar numerosos proyectos y grabaciones en la escena del Jazz de Alemania.

Ha sido invitado a tocar con algunas de las mejores orquestas y ensambles europeos (Mahler Chamber Orchestra, HR Sinfonieorchester, German Brass, etc), en ocasiones como solista.

Como educador, es invitado regularmente a ofrecer Masterclasses en diferentes lugares del mundo.

Sus viajes musicales lo han llevado a lugares como Mongolia, Indonesia y el Congo entre muchos otros.

Sus composiciones han sido ejecutadas por La Orquestas Sinfónicas de Mar del Plata, Campinas (Brasil), Orquesta Juan de Dios Filiberto y el Ensemble Modern de Frankfurt entre otros.

Desde 2018 reside nuevamente en Argentina (desde 2020 en Mar del Plata) donde lleva a cabo una amplia actividad como solista, compositor y docente en distintas escenas musicales.

Premio Alfonsina 2001, Associate of the Royal Academy of Music 2008, Jazzarbeitsstipendium Frankfurt 2010, Hessische Jazz Preis 2017,Premio Konex 2019.

Comentarios

comentarios