Octubre en el Centro Cultural Osvaldo Soriano: charlas, teatro, literatura, música y talleres

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Cultura, dio a conocer la programación del mes de octubre en la Sala B del Centro Cultural Osvaldo Soriano, ubicado en 25 de Mayo 3108. La propuesta incluye actividades culturales gratuitas y talleres destinados a distintos públicos.

Entre las actividades abiertas a la comunidad se encuentra el Encuentro Literario que tendrá lugar el jueves 2 de octubre a las 14.30, bajo la coordinación de la profesora Esmeralda Longhi Suárez y la organización de la Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas Plásticos. Esta actividad fue declarada de Interés Cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura.

También se encuentra el Ciclo de Expresiones Artísticas, con espectáculos de música y danzas los jueves 9 y 23 de octubre a las 14, organizado por el área de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social.

El sábado 11 a las 16 en el marco del ciclo Camino al Festival, se proyectará el cortometraje de la Escuela de Artes Visuales “Martín Malharro” y, posteriormente, “El tiempo compartido”, de Mariano Laguyás. Al finalizar, el realizador y docente Miguel Monforte —integrante del Jurado Oficial del Festival Internacional de Cine en el año 2024— moderará una charla. Es con entrada libre y gratuita.

El sábado 18 a las 17 será el turno de la proyección de “Como si fuera agua”, el primer largometraje de producción comunitaria de Caracoles Audiovisuales y la Cooperativa Caminantes, una película que cuenta con elenco y equipo técnico íntegramente marplatense y filmada en espacios comunitarios de la ciudad. La entrada es arancelada.

En tanto, el sábado 25 a las 18 se desarrollará “Los 80 de Osvaldo en el patio de las morochas”. Se trata de un espectáculo musical con repertorio de Osvaldo Albornoz, con artistas invitados como el grupo vocal «Las morochas de Mardel», Ariel Sujo, Stella Brussino, Paulita San Martín, Andrea Palena, Laura Piruccio, y la puesta en escena y locución de Adriana Luján. Las entradas son aranceladas y tienen descuento para jubilados y volantes 2×1.

El viernes 31 a las 19.30 se desarrollará una charla libre y gratuita sobre Divulgación Científica organizada por docentes universitarios e investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Forma parte del ciclo de conferencias que se presentan desde el año 2014, en donde se abordan temas sobre física y química.

Talleres gratuitos

Durante todo octubre se dictarán talleres de formación artística de carácter gratuito.

El Club de Abuelos Narradores continúa los martes de 9.30 a 13.30. Es un programa organizado por la Secretaría de Educación que consiste en un espacio de voluntariado de carácter artístico y social, en el que participan adultos mayores, con la finalidad de contar cuentos en los Jardines de Infantes municipales.

El taller de Expresión Corporal y teatral para mayores a cargo de la profesora Silvia Bustos, prosigue los miércoles de 10 a 13:30. Es organizado por el área de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social.

Y finalmente, los jueves de 9 a 12 continúa el taller de narración oral Palabreros que abren camino, destinado a mayores de 50 años; una actividad de voluntariado a cargo de las Licenciadas María Inés Hoffman, Cecilia Torre y Silvia Bustos y también organizada por la Secretaría de Desarrollo Social.

Talleres arancelados

Asimismo, en octubre se dictarán talleres de formación artística con inscripción arancelada. El taller de Radioteatro para adultos se desarrollará los martes 7, 14, 21 y 28 de octubre, de 14.30 a 16.30. Estará a cargo del actor y profesor Rodolfo Barone y tendrá un costo mensual de 20.000 pesos, o 6.000 pesos por clase.

También se dictará el Seminario-Taller “La Voz Cantante”, enfocado en canto, actuación y movimiento, los jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre, de 17.30 a 20.30. Esta propuesta está coordinada por Patricia Mónica Ruiz, profesora, cantante, actriz y productora. El arancel mensual es de 25.000 pesos.

Por último, el taller de Teatro para adultos se dictará los viernes 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre, de 14.30 a 16.30, también a cargo de Rodolfo Barone. La propuesta busca abrir un espacio expresivo para todos, sin necesidad de experiencia previa. El arancel es de 20.000 pesos mensuales o 6.000 pesos por clase.

