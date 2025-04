Oficial: no habrá elecciones primarias en la Provincia durante 2025

Con mas de dos tercios de los votos, la Cámara de Diputados le dio la media sanción que le falta al proyecto de la suspensión por el año 2025 PASO. Mañana sesionara la comisión de Reforma Política para definir los plazos del cronograma electoral. La interna oficialista presente en los discursos.

Con el voto positivo de casi todo el arco político representado en la Legislatura, la Cámara de Diputados finalmente suspendió las PASO bonaerenses por este año 2025. Los plazos del cronograma electoral se comenzarán a discutir a partir de mañana cuando se reúna la comisión de Reforma Política de la Cámara Baja. Las elecciones en la Provincia serán el 7 de septiembre.

Fuentes de la Legislatura aseguraron a INFOCIELO que ya hay un preacuerdo por los tiempos electorales. El siguiente paso es que el Ejecutivo, que comprometió su participación en la reunión, se lleve la propuesta y la convierta en un proyecto de Ley. Esa iniciativa ingresará por el Senado, que convocará a una sesión especial, le dará media sanción y la girará a Diputados para que la convierta en Ley. Esto es lo previsto y fue confirmado por tres fuentes que participarán de la reunión de comisión, pero todo puede pasar.

Los plazos que finalmente figurarán en ese proyecto serán los que la Junta Electoral pidió por carta a Diputados antes de la última sesión y le transmitió a los Legisladores que asistieron este lunes a la mañana a la reunión, es decir 60 días antes de la elección se deben presentar la confirmación de alianzas, 50 días para la presentación de candidatos y 30 días para presentar las boletas. Todos los actores, incluido el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, estarían de acuerdo con estos tiempos y así quedaría el cronograma electoral.

El primero que lanzó su discurso fue Guillermo Pacagnini, del MST en el Frente de Izquierda, quién sostuvo que “No se estaba discutiendo una reforma política para ampliar la representación y la voluntad popular de los bonaerenses. Se estaba discutiendo cambiar la regla del juego. Nosotros rechazamos esta reforma por considerarla antidemocrática, extemporánea y que perjudica a las fuerzas políticas como la nuestra”, indicó Pacagnini.

Gustavo Pulti, diputado de UP, pero espada del kicillofismo, realzó la medida del gobernador de desdoblar porque “era imposible una elección con dos urnas en un mismo día”, y recalcó que no se puede hacer una elección sin “plazos, o con los tiempos de 1946. Esta Legislatura debe hablar simple, elecciones viables y plazos correctos para darle a la gente previsibilidad”, sostuvo.

El libertario Sebastián Pascual fue lapidario con Kicillof y el peronismo al advertir que “si no se aprobó todavía la suspensión de las PASO es porque culpa de Kicillof y la interna del oficialismo. Las PASO se suspenden, pero en dos años tendremos el mismo problema, debemos actuar sobre eso”.

La diputada de la Izquierda, Laura Cano Kelly, lo primero que remarcó es el sistema de procedimiento de la Legislatura. La legisladora remarcó que “es una práctica absolutamente obscena que primero se vote y luego se haga uso de la palabra. No sé en cuantas legislaturas sucede esto. Se supone que los discursos son para dar el punto de vista y convencer a otros diputados”, sostuvo Cano Kelly. La misma diputada luego sostuvo que “en esta discusión se dirime la interna del partido gobernante, no una reforma política seria. No cuenten con el apoyo del Frente de Izquierda, es un espectáculo obsceno”, finalizó.

Ambos bloques de Izquierda se opusieron a la eliminación de las PASO.

La diputada Susana González contestó lo dicho por la diputada preopinante de la Izquierda, quien cuestionó le sistema de votación de la Legislatura. La ensenadense aclaró que “este sistema que se aplica no es de ahora, lo aplicó la exgobernadora María Eugenia Vidal cuando se votó la ley del Banco Provincia”, aclaró.

El proceso electoral importa las siguientes tareas:

Verificación de candidatos propuestos

Este proceso consiste en:

Controlar su edad conforme a la categoría que es propuesto.

Verificar que los apellidos y nombres presentados coinciden con el padrón electoral aplicable en esa elección.

Revisión de género declarado cotejando con el DNI que deben acompañar.

La nacionalidad de conformidad al cargo para que se postulen. (Habitualmente se detectan postulaciones de extranjeros para cargos que no están habilitados Art. 191, inc 3, Constitución de la Provincia de Buenos Aires).

Incorporación de los seudónimos o sobrenombres de los postulantes.

Verificar la antigüedad en la residencia en el distrito según la categoría.

Como resultado de la verificación surgen observaciones al cumplimiento de los requisitos constitucionales de los candidatos. Para resolver estas observaciones se les comunica a cada apoderado de la fuerza política con detalle de categoría, sección, distrito y candidato, otorgándole un plazo entre 48 y 72 horas para subsanar. Con esas ampliaciones de la información se generan actuaciones que culminan oficializando o denegando la candidatura. Si no se subsanan las observaciones, los candidatos en cuestión se deben dar de baja de la lista en la que están propuestos y adecuar el orden a fin de respetar la paridad de género.

En resumen, los 10 días que hay entre la presentación de candidatos y presentación de boletas históricamente han resultado insuficientes. Aún en el mejor de los casos reduciendo los plazos a 15 días, no se podría respetar el plazo de presentación de boleta.

Oficialización de boletas

Para oficializar las listas, se requieren las siguientes tareas:

Recepción y control de las boletas

Audiencia de boletas

Planteo de impugnaciones y observaciones

Resolución de las observaciones e impugnaciones

El proceso de oficialización lleva habitualmente 15 días corridos:

– 7 a 10 días: presentación, control y audiencia.

– 3 a 5 días: resolución de impugnaciones y oficialización.

Sellado de boletas

Sellado de boletas que serán testigo dentro de los bolsines.

Este proceso se ve afectado por la capacidad de las imprentas, el volumen de impresión, los plazos y la cantidad de agrupaciones.

Todo el proceso (sellado + armado de sobres de boletas oficializadas) demandaría 17 días, con recursos al máximo.

Boletas de Franquicia

Proceso destinado a garantizar boletas para la apertura de mesas y eventual reposición.

Este procedimiento requiere 11 días corridos, con la máxima capacidad operativa.

En suma, los plazos señalados exceden a los previstos en la normativa provincial.

Fuente: Infocielo

