Ofreció cuidarle el auto mientras estaba de viaje pero no se lo devolvió

Un sujeto de 31 años fue detenido en las últimas horas en el Paseo Jesús de Galíndez por estafar a una mujer a la que le ofreció cuidarle el auto mientras estaba de viaje en Córdoba, pero no se lo devolvió.

La víctima tiene 53 años y denunció que el 31 de agosto contrató un servicio que recogería su Renault Sandero Stepway en el aeropuerto local, lo guardaría en una cochera de Della Paolera al 1000, e iría a buscarla el 7 de septiembre, cuando arribara a Mar del Plata.

Sim embargo, la mujer desembarcó y el hombre no se presentó. Intentó comunicarse por teléfono pero no contestó. Además, en la cochera le dijeron que Matías no trabaja allí hace un tiempo.

Tras una investigación, el miércoles por la noche el sujeto fue detectado mediante las cámaras del COM, en el Paseo de Galíndez a bordo del rodado en cuestión. Fue trasladado a la Unidad Penal de Batán por encubrimiento.

