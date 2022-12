Ola de calor: cómo mantener la casa fresca

Pasar siete días bajo la ducha no es una opción viable, así que para hacerle frente a esta semana conviene saber cuándo cerrar las ventanas y trapear los pisos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que durante esta semana se registrará una ola de calor extraordinaria con temperaturas máximas que se ubicarán arriba de los 30 agrados.

Con eso en mente es necesario repasar algunos de los métodos más sencillos y efectivos para mantener las viviendas lo más aisladas que se pueda: desde la instalación de burletes hasta la colocación de toldos.

Ola de calor: recomendaciones

«Durante las horas de sol, mantener ventanas y puertas al exterior cerradas. Incluso persianas y cortinas cerradas, ¡ayudan mucho a aislar del calor! Colocar burletes al menos provisoriamente, puede evitar que entre el aire caliente del exterior durante las horas más duras del calor», apuntó en Twitter la persona encargada de la cuenta Arquitecto x Hora.

Se viene una semana de calor récord para casi todo el territorio argentino y Sudamérica

Vamos a hacer un hilo con tips para mantener fresca la vivienda

(Abro hilo)

Además de aislar la casa lo más que se pueda conviene airearla de noche, regar las plantas cuando haya bajado el sol, poner sábanas o toallas en las ventanas donde no haya toldos y evitar prender más lámparas o electrodomésticos de los necesarios, no sólo para evitar el gasto energético extremo y el calor que genera la luz, sino también para no sobrecargar la red de tendido eléctrico.

Otro tip devenido de la arquitectura es trapear los pisos para mantener la casa fresca, y usar el aire acondicionado de manera eficiente: a 24 grados con la función de deshumidificación.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por altas temperaturas en gran parte del país, donde las temperaturas pueden «ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo».

El SMN también emitió una alerta amarillo para el centro del país y la Ciudad de Buenos Aires tiene alerta roja, que establece que las temperaturas esperadas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como bebés y niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

Fuente: Minutouno

