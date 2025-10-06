Ola de robos en la Escuela Secundaria N°12: “Ya van siete veces desde el fin de semana pasado”

La Escuela Secundaria N°12, ubicada en el barrio Autódromo, volvió a ser blanco de la inseguridad. Desde el fin de semana pasado ya se registraron siete ingresos delictivos, el último de ellos ocurrido en la madrugada de este lunes. Como consecuencia, hoy las clases debieron ser suspendidas, mientras los docentes permanecen en el establecimiento.

“Hoy tuvimos que suspender las clases. Nosotros, los docentes, estamos igual en la escuela”, explicó una profesora del colegio. El viernes pasado ya habían sufrido la rotura de una heladera, lo que impidió entregar el refuerzo alimentario a los estudiantes. Esta mañana, nuevamente, se encontraron con destrozos similares.

Los reiterados hechos de inseguridad no son nuevos para la comunidad educativa. En abril, la situación había llegado a los medios locales tras una ola de robos que ya sumaba más de 20 episodios. Con el ataque de este martes, ya son 25 los hechos delictivos sufridos por la institución.

A raíz de los sucesos anteriores, la Municipalidad de General Pueyrredón dispuso en abril la instalación de un módulo de vigilancia permanente en el patio de la escuela, conectado directamente con la Secretaría de Seguridad. A pesar de contar con cámaras de seguridad y rondines policiales nocturnos, los robos continúan.

Los ladrones no solo se llevan objetos de valor, sino que también rompen artículos de limpieza y materiales educativos, dejando tras su paso un escenario de vandalismo sin sentido.

Desde la comunidad educativa reclaman acciones más efectivas y una solución de fondo ante una situación que no da tregua.

