Once Unidos sede de la Liga A1 de voley

El estadio de Once Unidos será sede del 4to tour de la Liga A1, organizada por la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol, que se llevará a cabo del 10 al 17 de marzo.

En diciembre del 2021 el club de Parque Luro fue el anfitrión de la Copa Rus, en la que el conjunto dirigido por Gonzalo Borstelman llegó hasta la semifinales.

El cuarto tour será la etapa previa, en la que se definirá la clasificación de varios equipos a los playoffs del certamen nacional.

Finalizó el segundo Tour

Once Unidos finalizó tercero tras finalizar su participación del segundo Tour de la Liga Argentina de Voleibol con una victoria ante Obras de San Juan, por 3-1 (25/23; 22/25; 27/25; 25/23)

En esta etapa en Tucumán el «albiverde» también jugó ante Policial cayó por 0-3 (22/25; 15/25; 16/25), triunfo por 3-1 sobre Ciudad (27/25; 25/16; 21/26; 25/17), derrota ante UVT 2-3 (20/25; 22/25; 25/18; 25/19; 9/15).

A partir del 12 hasta el 19 de febrero el plantel de «Parque Luro» disputará el tercer tour, a realizarse en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y a continuación te detallamos el cronograma:

Sábado 12 a las 11:00 vs. Monteros

Domingo 13 a las 15:00 vs. Defensores de Banfield

Martes 15 a las 21:00 vs. Paracaó

Jueves 17 a las 17:00 vs. Gigantes del Sur

Viernes 18 a las 15:00 vs. River

