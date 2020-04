One World: Together at Home, el gran festival contra el coronavirus

MIRÁ LOS VIDEOS. El concierto contó con estrellas de primer nivel como Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, The Killers, Billie Eilish, The Rolling Stones, J Balvin, Lady Gaga, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Maluma, entre muchos otros

Con la actuación de Lady Gaga comenzó hace minutos el festival One World: Together At Home, una producción que tomó a la ONG Global Citizen como sede y sirvió para agradecer, mediante el trabajo de artistas (en su mayoría de la música) la labor que se realiza para combatir la pandemia del coronavirus y apoyar el trabajo de la Organización Mundial de la Salud.

Con la transmisión de tres cadenas de televisión (ABC, NBC, ViacomCBS) y la conducción de tres pesos pesados de la televisión de los Estados Unidos (Jimmy Fallon de «The Tonight Show», Jimmy Kimmel de «Jimmy Kimmel Live» y Stephen Colbert de «The Late Show with Stephen Colbert»), el especial tuvo su eje puesto en la música pero siempre en función de momentos dedicados a la concientización por el Covid-19 . Sin luces de estudio, ni set de televisión, el festival tomó el formato que exigen estos momentos de encierro. Así fue planteado desde su título: Un mundo en el que podamos estar juntos, pero desde casa.

Lady Gaga dijo que se sentía muy honrada por ser parte de la organización y se refirió a los profesionales de la salud por la labor que realizan. A todos ellos estuvo dedicada la transmisión. Sentada en el piano, la artista cantó «Smile» y, de ese modo, dio el puntapié musical de un primer tramo muy pianístico. Porque luego aparecieron otras grandes figuras de la canción como Stevie Wonder, que interpretó «Lean on me»; luego, Paul McCartney, con «Lady Madonna»; y más tarde, Elton John, que decidió sacar el piano al patio de su casa.

Una noche para algunos clásicos

Maluma fue uno de los latinos que participó en la primera hora del festival, con su tema «Carnaval», y un rato después, Camila Cabello y Shawn Mendes, sentados al mismo piano, también dijeron presente. Además, se vio el video de Chris Martin con el que se dio origen a este evento. No hay que olvidar que Martin es uno de los más activos productores de los festivales de Global Citizen. Los que no cantaron en esta apertura, como Alicia Keys, se tomaron varios minutos para dar mensajes de concientización. También Laura Bush y Michelle Obama dieron su testimonio.

Para cerrar esta primera hora, una sorpresa que no había estado anunciada: The Rolling Stones , cada uno desde su casa. Con la pantalla partida en cuatro fueron apareciendo uno a uno: Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts.

The Rolling Stones, próceres vivos del rock que también hicieron su aporte Crédito: Captura de TV

La música y el mensaje

Si durante la primera hora todo, o casi todo, fue muy formal (especialmente en el tono de los presentadores) para la segunda la producción se permitió producir algunos pasos de comedia, como el momento en el que se vio a Jimmy Kimmel salir de su casa para buscar el pedido de una pizza que le traía el delivery. Incluso, Bob Esponja tuvo algunas intervenciones para bajar la tensión del tema Coronavirus sin dejar de hablar del problema. Porque de eso se trataba. Quizá, estas intervenciones tuvieron la cualidad de darle matices a una producción que, justamente, se encontró ante el desafío de buscar cambios de ritmo.

Otra vez en la música, John Legend & Sam Smith interpretaron, a la distancia, «Stand By Me», el clásico de Lennon, en una versión que sonó muy bien en sus gargantas. Billie Eilish fue otra de las que optó por el repertorio clásico, «Sunny», un hit de los años sesenta escrito por Bobby Hebb.

En la sala donde estaba el cantante de Green Day había varias guitarras desparramadas en torno al sofá. Varias eléctricas y hasta un bajo, pero Billy Joe eligió una acústica para una despojada versión de «Wake me up when September Ends». También hubo quienes decidieron elegir temas que, por su temática o al menos por su título, fueron un guiño al concepto y la consigna de la propuesta. «Soon You’ll Get Better» (pronto estarás mejor), fue el que eligió Taylor Swift. O el «Smile» (sonríe) que Gaga utilizó para la apertura. «Sonríe, aunque tu corazón está doliendo. «Sonrie a pesar de que se está rompiendo. (…) Sonríe y quizá mañana verá la salida del sol brillando a través de tí».

Primeras seis horas, on line

La previa del evento televisado duró seis horas, y estuvo dividida en tres bloques de dos horas, donde participaron más de veinte artistas en cada uno (en total, con la transmisión televisiva iniciada a las 21, hora de Argentina, fueron más de cien los que se sumaron a la propuesta de Global Citizen con curaduría artística de Lady Gaga).

Esa primera entrega del especial se transmitió en vivo, aunque con imágenes previamente enviadas por los músicos y editadas, lo mismos que el show televisado. Incluso, el formato fue absolutamente televisivo, aunque sin conductores. En general, sobre una misma dinámica cada artista dijo unas breves palabras de presentación, interpretó su canción y luego se despidió con algunas sugerencias acerca de cómo enfrentar esta pandemia. La mayoría, obviamente, se refirió al hecho de quedarse en casa como la mejor solución.

Entre cada canción hubo informes sobre el coronavirus y mensajes de políticos de todo el mundo y de profesionales de la salud que hablaron de la situación clínica. También participaron artistas que invitaron, a quienes estaban conectados, a participar activamente en las campañas que moviliza Global Citizen en beneficio de la actividad que realiza la Organización Mundial de la Salud (OMS), especialmente desde su fondo de respuesta. Desde allí se invitó a hacer donaciones, aunque, según había explicado Lady Gaga días atrás (y como también se expresó en la web Global Citizen: One Word Together At Home), se trató de «una transmisión global y especial digital en apoyo a los trabajadores de la salud y la OMS». Además, actores y actrices como Kate Winslet, Matt Dammon y Marion Cotillard hablaron de la pandemia participando en un comercial referido a enfrentar el Covid-19.

También hubo testimonios sobre los aplausos que en distintas ciudades del mundo se les ofrece a profesionales de la salud que están luchando para salvar vidas. Cada uno en su propio entorno mandó su canción. Por eso, las situaciones fueron las mismas (como reza el eslogan de este proyecto, «juntos en casa»). Sin embargo, desde el encierro hubo matices escenográficos.

Michael Bublé cantó sobre una pista el maravilloso clásico de los Beach Boys «God only knows what I’ll be without you» (de la creativa pluma de Brian Wilson). No, en ese rincón de su amplia casa no estaba Luisana Lopilato . Al menos en ese momento. De hecho, Michael vestía una campera liviana negra. Parecía listo para terminar de grabar, ponerse el barbijo y salir a hacer las compras en «comercios de cercanía».

Tampoco se cruzó Tini Stoessel en la canción de su novio. Solito, en un espacio muy reducido de su hogar, el colombiano Sebastián Yatra, uno de los músicos latinos más destacados de estos años, interpretó su hit «Robarte un beso». Y su compatriota Juanes, con su guitarra eléctrica, como suele aparecer en algunos videos informales, cantó «Más futuro que pasado» y, en el siguiente bloque, «Es por tí», desde lo que parecía ser su estudio doméstico. La francesa Héloïse Letissier, más conocida como Christine And The Queens, cantó en dos de los bloques, acompañada por su teclado, en un departamento despojado de muebles. Como si la pandemia la hubiera agarrado en el principio de una mudanza.

Ellie Goulding, guitarra en mano, prefirió el living para «Love Me Like You Do» y «Burn». Sho Madjozi, con su vestido multicolor que contrastaba con el fondo blanco que había elegido, optó por la estética del chat, sin micrófonos especiales de grabación, para interpretar «Good Over Here», en una versión Lo-FI.

A Charlie Puth la producción lo agarró tan de sorpresa que se sentó al teclado del dormitorio y ni siquiera tuvo tiempo de tender la cama. Es que algunos eligieron pequeños rincones de sus casas; otros, espacios más amplios, incluso abiertos. Rodeado de verde, Jack Johnson se sentó, vestido de short y remera, en los escalones de la puerta de su casa para cantar «Better Together». Y Sheryl Crow, sentada al piano y luego con la guitarra, entregó desde lo que podría ser su sala de ensayo, uno de los mejores momentos de la transmisión. También se lució Kesha, con un canto apasionado, conectada con un guitarrista que estaba a varios kilómetros de su casa. Fueron varios los que se inclinaron por este sistema de tocar acompañados pero a la distancia. Entre esos grandes momentos también estuvo el de Rita Ora a dúo con Liam Payne, para «For You».

Rita Ora con Liam Payne

Adam Lambert optó por el glamour. El ex Americal Idol, que se convirtió en el preferido de Queen para ponerse en la piel de Freddie Mercury y salir de gira para conciertos nostálgicos, camufló el micrófono detrás de una planta de interior y se paró frente a la cámara con una camisa turquesa y los ojos maquillados al tono. Con el mismo estilo de Lambert, pero más producción, salió «a escena» Sofi Tukker, con un set de DJ, guitarra, muchas plantas de interior y un cartel luminoso con las iniciales ST. Casi una previa para salir a la discoteca, aunque, en estos tiempos haya que conformarse con un vecino DJ que saque sus bandejas y los parlantes al balcón (eso que ya ha sucedido en algunos barrios de Buenos Aires).

Fuente: Diario de Cultura

Comentarios

comentarios