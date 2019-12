Operación Verano Calmo, sin reforma laboral y aumento de salario por decreto

Sin reformas estructurales que incorporen la realidad del siglo 21 no hay aumento del empleo ni una transferencia del empleo informal al formal. Pero al sindicalismo convencional, siempre cercano al gobierno de turno y si fuese peronista será preferible, no se interesa en participar de la innovación porque se circunscribe a la defensa de sus ingresos que son vía obras sociales y procurar acuerdos de indexación salarial o algo parecido. Por lo tanto, hace mucho tiempo que no hay una política de recursos humanos en la Argentina. Es cierto que en la emergencia, tal como lo ha denominado la Administración Fernández, no hay tiempo para todo esto. También es verdad que con estos aportes patronales se carece de estímulo al empleo ‘blanco’. Pero en nombre de la llamada ‘paz social’, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, además amigo personal del presidente Alberto Fernández, realizó algunos anuncios que aseguren un verano de calma, un objetivo importante del Gobierno.

El objetivo no está mal: un verano tranquilo cuando el Gobierno Nacional está intentando estabilizar otros frentes de la macroeconomía. La cuestión es que promueva una economía en la que los esfuerzos están de un lado y sin beneficio de inventario. Porque las empresas registradas sostienen al Estado voraz, pagando impuestos en exceso; y además deben correr la carrera de la inflación que también le conviene al Estado voraz, y que además les exige que intenten reparar los daños que provoca a los asalariados…. También es cierto que no es un debate que pueda resolverse ahora, en la ‘emergencia’.

Entonces, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó que el Gobierno aumentará por decreto el salario de los trabajadores privados y que será “remunerativo” ; se dará un “aumento mínimo” a los sectores “que quedaron muy abajo” de la inflación, y no suspenderá las paritarias.

Moroni dijo: “Uno de los pasos que hemos anticipado en este gran acuerdo es que vamos a dar un aumento mínimo de los salarios para los próximos meses“.

El ministro explicó:

** “No será como un bono, sino que será remunerativo y quedará incorporado al salario”.

** “Vimos el mapa salarial luego de las últimas paritarias y en algunos sectores los sueldos básicos han quedado muy atrasados. Otros más o menos pudieron mantener la inflación y otros quedaron fuera del piso”.

** “Estamos apuntando a los sectores que quedaron muy abajo”.

** “Vamos a hacer un piso mínimo que va a impulsar a esos sectores que quedaron con salarios básicos muy atrasados a poder trabajar en una paritaria con mayor comodidad”.

** “Es un incremento de los salarios básicos que será remunerativo e incorporado al salario, no es un bono”.

** “Los sectores que estén en condiciones de negociar un salario superior, superarán este piso”.

El ministro indicó, además, que aún no se definió el monto de la suba para cada sector:

** “Lo tenemos que trabajar”

** “Hay que ver también cómo se incorpora a los básicos de convenios cuando se suma en otros rubros”.

En dialogo con AM 750, Moroni aseguró que este aumento sea un “piso para futuras negociaciones de paritarias“.

Él también puntualizó que la Administración Alberto F. “pretende sindicatos fuertes y con gran capacidad de negociación”, descartó “cualquier tipo de reforma laboral que implique una pérdida de derechos” y reconoció que habrán “ajustes de las convenciones colectivas” de trabajo, aunque no en el corto plazo.

“Ahora, ajuste de las comisiones colectivas, de algunos temas puntuales, normas que han quedado des actualizadas, categorías de trabajadores que ya no existen, todos esos puntos metidos en acuerdos sectoriales me parecen muy razonables”, destacó en diálogo con AM 750.

“No hablemos de reforma laboral en el mal sentido de la palabra“, puntualizó.



De todos modos, el ministro subrayó que “por ahora” sólo están pensando “en resolver la emergencia”.

“Entiendo que han quedado muchas demandas acumuladas insatisfechas y que en algún momento deberemos sentarnos y ver qué hacemos con esas demandas, pero hace 9 días que estamos y sólo podemos pensar en la situación de emergencia de un país que tiene 40% de pobres”, manifestó.

Y agregó: “Cuando veamos que esto está encaminado, vamos a trabajar en esas demandas“.

Moroni anticipó que en cuestión de días se definirá el monto del aumento al salario básico dispuesto por el Gobierno e incluido en la ley de Solidaridad Social, y ratificó que ese incremento “será remunerativo” y servirá como “piso para futuras negociaciones” paritarias.

Respecto del “aumento al salario básico”, que fue uno de los temas centrales de la reunión del Gobierno con la cúpula de las centrales sindicales , Moroni afirmó que se tratará de un incremento de carácter “remunerativo” (en blanco) y que “no se trata de un bono”.

La suba, que se resolverá en cuestión de días, será “mínima” porque el objetivo es que con esa ella se “genere un piso (salarial) que será absorbido por negociaciones” futuras. Es decir que lo que hará es “impulsar a los sectores que quedaron con un salario básico muy atrasados a poder trabajar en una paritaria con mayor comodidad”.

En tanto, aseguró que se encontró “con un ministerio de Trabajo devastado“.

“Hasta devastado moralmente: estructuras desarmadas, grupos partidos, una cosa realmente desalentadora, pero sigue habiendo buenos planteles. Esperamos poder reconstruirlo, creemos que hay gente muy valiosa ahí adentro“, concluyó.

