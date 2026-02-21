Operativo de alcoholemia en Ruta 88: siete casos positivos

Un operativo de control de alcoholemia en la Ruta Provincial 88, a la altura del kilómetro 10, arrojó siete resultados positivos, con mediciones de hasta 1,63 g/l de alcohol en sangre.

El procedimiento se desarrolló entre las 22 y las 02:30 del viernes, y estuvo a cargo de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la colaboración de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina.

Según los datos oficiales, se controlaron un total de 137 vehículos, y se labraron 21 actas de infracción por diversas irregularidades.

Entre los motivos que dieron lugar a las actas, se registraron:

7 infracciones al artículo 18 A (falta de licencia, falta de categoría o licencia digital)

7 infracciones al artículo 38 M (alcoholemia positiva)

3 infracciones al artículo 39 (falta de VTV)

1 infracción al artículo 18 B (falta de cédula)

1 infracción al artículo 18 C (falta de seguro)

1 infracción al artículo 18 D (falta de chapa patente)

1 infracción al artículo 18 J (falta de casco)

Alcoholemias positivas

Durante el operativo se detectaron siete conductores con alcoholemia positiva, con las siguientes graduaciones:

1,63 g/l (automóvil – conductor masculino)

1,41 g/l

0,93 g/l

0,86 g/l

0,55 g/l

0,19 g/l

0,08 g/l

Las autoridades remarcaron la importancia de este tipo de controles preventivos, especialmente en horarios nocturnos, con el objetivo de reducir siniestros viales y promover una conducción responsable.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios