OPERATIVOS DE DROGAS ILÍCITAS EN INGRESOS A FIESTAS ELECTRONICAS

SE EFECTUARON UN TOTAL DE 120 PROCEDIMIENTOS CON MOTIVO DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD.
SE REALIZO UN DESPLIEGUE POR RUTA 11 PARA EL CONTROL ANTES DEL ACCESO A FIESTAS ELECTRÓNICAS.
PERSONAL DE DROGAS ILÍCITAS SECUESTRÓ DOSIS DE CRISTAL ICE-
MARIHUANA- KETAMINA- MAS DE 200 PASTILLAS DE ÉXTASIS Y 400 DOSIS DE LSD.
SOLO UNA DE LAS PERSONAS CON SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PERMANECE APREHENDIDA EN VIRTUD QUE SE LE SECUESTRO UNA CANTIDAD IMPORTANTE (99 PASTILLAS DE ÉXTASIS) QUE EVIDENCIABA TENER FINES DE COMERCIALIZACIÓN
-SE TRATA DE UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE 36 AÑOS ORIUNDO DE PERGAMINO. SIENDO TRASLADADO EN HORAS DE LA MAÑANA DEL DIA DE LA FECHA A SEDE TRIBUNALICIA ANTE EL DR..FAVARO TITULAR DE LA UFIJE DE ESTUPEFACIENTES FINES INDAGATORIA.