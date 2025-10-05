Operativos de Salud en tu Barrio: atención gratuita en la Catedral y en Cerrito San Salvador

Se realizarán controles odontológicos, pediátricos, vacunación de calendario, capacitación en RCP, testeos de VIH y Sífilis y vacunación antirrábica, entre otros.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 6 de octubre al jueves 9 de octubre, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Cerrito San Salvador, ubicada en Cerrito 1554.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

Además, martes, miércoles y jueves se llevarán a cabo controles pediátricos y se completarán las libretas. Es importante aclarar que los turnos de pediatría se solicitan previamente en el dispositivo.

En tanto, el martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad, además el martes se realizará vacunación de Hepatitis B y testeo Hepatitis C. El miércoles se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental y una capacitación de RCP a las 14 (los interesados deben inscribirse en la sociedad de fomento). El jueves habrá un taller de odontopediatría para niños y niñas.

De lunes a jueves, se efectuarán castraciones de mascotas en Tripulantes del Forunier 4639 (las personas interesadas deberán presentarse antes de las 8).

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha en el Playón de la Iglesia Catedral, de Mitre y San Martín.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y dengue.

Además, el lunes a las 10 habrá charlas sobre RCP y Primeros Auxilios. El miércoles se llevarán a cabo talleres de odontopediatría para niñas y niños y consultas ginecológicas y educación a la comunidad. Mientras que el lunes, martes y miércoles se realizarán controles odontológicos.

En tanto, el jueves habrá asesoramiento y orientación sobre Salud Mental con agentes del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (SEMDA). Además, el viernes tendrán lugar los controles de oftalmología y de glaucoma para niños.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

Semana de la Salud Bucal

En el marco de la semana de la Salud Bucal, del lunes 6 al jueves 9 inclusive, en el horario de 9 a 12, el consultorio móvil odontológico del Municipio continuará brindando atención en el playón ubicado frente a la Iglesia Catedral. En caso de lluvia, las actividades se realizarán en el Centro de Salud Nº1 (Avenida Colón 3294) y en el CEMA (Pehuajó 250).

El consultorio móvil realizará atención odontológica para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad, urgencias y detección temprana del cáncer bucal. En el lugar se podrá acceder a los servicios sin turno previo.

