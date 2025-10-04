Orgullo local: alumnas de la Escuela Técnica Nº 2 representarán a la provincia en las Olimpiadas Nacionales de Construcción del INET

Cuatro alumnas del séptimo año de la Escuela de Educación Técnica N.º 2 de Mar del Plata fueron seleccionadas para representar a la provincia de Buenos Aires en la instancia nacional de las Olimpiadas de Construcción organizadas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), el organismo que rige la educación técnica en todo el país.

Se trata de Delfina Groh, Candela Ricca, Donaire Alicia y Aguirre Camila, estudiantes de la especialidad Maestro Mayor de Obras, quienes lograron superar las etapas jurisdiccional y provincial de esta exigente competencia. La EET N.º 2 es la única escuela técnica de toda la provincia que clasificó a esta instancia nacional en su especialidad, entre más de 140 instituciones bonaerenses.

“Para nosotros esto es un enorme orgullo. No solo porque es un reconocimiento al trabajo de las chicas y al acompañamiento docente, sino porque una escuela técnica de Mar del Plata va a estar compitiendo a nivel nacional con otras de todo el país”, expresó Adrián Suárez, docente referente de las prácticas profesionalizantes y de las olimpiadas nacionales de construcción en la escuela.

Las Olimpiadas Nacionales del INET se realizarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 5 y 6 de noviembre, donde cada provincia estará representada por una sola escuela por especialidad. Además de ser una competencia técnica, la instancia nacional busca fomentar el intercambio entre estudiantes de distintas regiones del país y ofrecer una experiencia formativa de alto nivel.

“Lo más importante de todo esto es la experiencia que ellas van a adquirir. Van a trabajar en equipos con estudiantes de otras provincias, evaluadas por docentes y especialistas de todo el país. No hay un primer premio como tal, sino el logro de haber llegado a esta instancia final, lo que en su currículum será fundamental”, agregó Suárez.

Además del destacado avance en las olimpiadas, la Escuela Técnica N.º 2 también participó recientemente en la Feria Regional de Arte, Ciencia y Tecnología, habiendo sido seleccionada para la instancia provincial.

Desde la institución destacaron el compromiso de sus docentes y estudiantes, y la importancia de difundir estos logros dentro de la comunidad educativa local y regional.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios