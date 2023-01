Oscar 2023: estas son las destacadas a mejor película extranjera y dónde verlas

Una de las producciones latinas que logró adentrarse en la anhelada lista es “Argentina, 1985″, seleccionada para competir en su correspondiente categoría

Argentina, 1985 está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.

Camino a las entregas de premios de lo mejor de año, fue revelada la shortlist (lista de preselección) de las posibles películas nominadas a la 95ª edición de los Oscar. Los nombramientos finales serán comunicados el 24 de enero del próximo año y, la ceremonia de premiaciones tendrá lugar el 12 de marzo en el Teatro Dolby.

En el apartado internacional y con relación a productos e historias latinoamericanas, Argentina,1985 de Santiago Mitre fue preseleccionada para competir por el ansiado galardón en la categoría de mejor película extranjera. El largometraje protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani está entre los 15 finalistas de su campo, según anunció la Academia de Artes y Cinematográficas de Hollywood. Otro de los títulos destacados de la región es el film mexicano Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades, conocida como una de las últimas y más especiales producciones de Alejandro González Iñárritu.Entérate de más sobre ellas a continuación y en lo posible, dónde verlas.

Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Norman Briski, Héctor Díaz, Alejo García Pintos, Claudio Da Passano y Gina Mastronicola, entre otros hacen parte del reparto principal de «Argentina, 1985».

Así como Argentina y México compiten por ser parte oficial de las seleccionados a ganarse la estatuilla dorada, los países que los acompañan son Alemania con Sin novedad en el frente; Polonia con EO; la nación de los Kdramas, Corea del Sur con Decisión de partir; Suecia con Cairo conspiración divina; Austria conCorsage; Bélgica con Close; Camboya con Return to Seoul; Dinamarca con Holy Spider; India con Last Film Show; Irlanda conThe Quiet Girl; Marruecos conThe Blue Caftan, Francia con Saint Omer y uno de los estados soberanos de Asia del sur, Pakistán conJoyland.

Respecto a los títulos anteriores, como todo en la vida hay varios que destacan. Por ejemplo, Argentina, 1985 es uno de ellos.Apreciada como una producción que además de inspirarse en una impactante historia de la vida real, manejó sin reparos todas las convenciones narrativas propias del melodrama judicial prototípico, según indicó El periódico de España. Le sigue Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades, calificada como un delirante proyecto de su director que causó confrontadas reacciones, además de ser una película excesivamente notable. También está Sin novedad en el frente, una de las produciones bélicas más vistas en el gigante de la “N”durante los últimos meses. Y otra que no se queda por fuera es la surcoreana titulada Decisión de partir, una gran historia de amor envuelta en una maliciosa intriga criminal que ha sido comparada incluso con Parásitos (también ganadora de un Oscar en 2020), actualmente en streaming a través de Netflix.

Santiago Mitre dirige «Argentina, 1985». (Prime Video)

Argentina, 1985

La película empieza en 1984, ya en democracia, luego de la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia. Desde un comienzo, a través de unos textos en la pantalla, pone al espectador en la específica situación que se vive respecto al Juicio a las Juntas, detallando la manera en la que los tribunales militares vienen evitando hacerse cargo del tema. De vencerse el plazo que tienen para expedirse –dicen los textos–, el juicio debería caer en manos civiles, más precisamente en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, cuyo fiscal es Julio César Strassera. “Una batalla de David contra Goliat, con los héroes menos esperados”, describe Prime Video y disponible en la plataforma.

Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades

De acuerdo a la descripción del film, “Bardoes una comedia nostálgica ambientada en un viaje personal épico. La película narra la historia de un reconocido periodista y documentalista mexicano que regresa a su país y recorre por una crisis existencial mientras se enfrenta a su identidad, a sus relaciones familiares, a la locura de sus recuerdos y al pasado de su país”. Se mantuvo durante varias semanas entre las más populares de Netflix.

Daniel Giménez Cacho, en una escena de «Bardo» (Netflix vía AP)

Sin novedad en el frente

Film bélico para los amantes del género, producida y protagonizada por Daniel Brühl (Rush). Esta es una película estrenada en octubre del año en curso que relata la historia de un grupo de jóvenes soldados alemanes que se enlista para combatir en la Primera Guerra Mundial en la primavera de 1917. Puede verse en Netflix.

Daniel Brühl caracteriza a uno de los personajes centrales en la histora de «Sin novedad en el frente». (Netflix)

Decisión de partir

La historia sigue a Hae-Joon, un veterano detective que trabaja en una investigación sobre la sospechosa muerte de un hombre en la cima de una montaña. Pronto, comenzará a sospechar de Sore, la mujer del difunto, mientras la atracción que siente por ella le desestabilizará. Puede verse en MUBI.

Tang Wei como Seo-rae interpreta a la viuda del hombre presuntamente asesinado y Park Hae-il como Hae-jun, un detective que investiga un posible caso de asesinato. (Moho Film)

