OSSE amplía sus canales de atención al usuario

La propuesta busca consolidar la comunicación virtual en todos los trámites comerciales

Obras Sanitarias anunció hoy el lanzamiento de su nueva plataforma de atención integral «OSSE Conecta», un cambio estratégico diseñado para mejorar la experiencia del usuario, brindando más opciones, agilidad y disponibilidad total.

Con esta propuesta la empresa inicia una profunda modernización de su área comercial, que pone el foco en la autogestión y la atención digital. A partir de ahora, los usuarios podrán realizar el 100% de sus trámites comerciales (como consultas de deuda, pago de facturas, adhesión a factura digital y solicitud de servicios) durante las 24 horas, los 365 días del año, sin necesidad de moverse de sus hogares.

Nuevas opciones de contacto

• Oficina Virtual renovada: los usuarios registrados podrán enviar mensajes y realizar trámites online, recibiendo respuesta directamente desde la plataforma. • Turnos para atención telefónica: se podrá solicitar un contacto telefónico en la oficina virtual – opción turnos “Quiero que me llamen” para resolver consultas o trámites comerciales sin necesidad de trasladarse.

Canales disponibles

Este nuevo ecosistema de atención se basa en el fortalecimiento de los canales no presenciales: oficina virtual (www.osmgp.gov.ar ); aplicación móvil «OffiOSSE» (disponible para Play Store y App Store) atención por WhatsApp (2236948900), centro de atención telefónica (0810-666-2424) y correo electrónico.

«El objetivo de OSSE Conecta es práctico: queremos que el usuario elija cómo, cuándo y desde dónde quiere contactarse con nosotros. Entendemos que el tiempo de nuestros vecinos es valioso», explicó Mario Real, Gerente Comercial de OSSE.

Nuevo horario de atención presencial

En consonancia con la implementación de este nuevo modelo de atención, desde el 17 de Noviembre las oficinas comerciales atenderán de lunes a viernes de 8:30 a 13:30, garantizando una mejor organización interna y respuestas personalizadas.

“Los canales digitales absorberán la mayoría de las consultas de alta frecuencia. La atención en las oficinas comerciales se optimizará para trámites complejos o que requieran asistencia personalizada. Buscamos garantizar que cada gestión -sea presencial o virtual- se resuelva de manera eficaz”, destacaron desde OSSE.

Gestión cercana

El proyecto busca acompañar a los usuarios en sus primeros pasos dentro del entorno digital, destacando que la virtualidad no implica perder el contacto humano, sino todo lo contrario: es una manera de estar más cerca, con más opciones y mayor comodidad. Cada trámite ingresado en la Oficina Virtual o cada mensaje enviado será gestionado por un agente de OSSE, asegurando la misma atención que en la interacción presencial.

