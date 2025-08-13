Osse confirmó un nuevo aumento en la tarifa de agua para septiembre y octubre: de cuánto es

Obras Sanitarias dispuso un aumento en la tarifa de agua para el próximo bimestre. Cómo impacta la decisión en las boletas de septiembre y octubre

Tal como sucede cada bimestre, Obras Sanitarias confirmó un nuevo aumento de la tarifa para las cuotas 9 y 10, algo que está previsto en el presupuesto aprobado para este año.

Según la resolución que salió publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la suba para el bimestre septiembre – octubre será del 3,34% con respecto a los valores de agosto.

El presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante le permite a Osse implementar un coeficiente de actualización en los meses impares. De esta forma, la empresa presidida por Carlos Katz viene anunciando en cada bimestre la actualización de las tarifas. La última suba había sido 5,76% para las cuotas 7 y 8.

En tanto, para mayo y junio el incremento había llegado al 2,89%. En tanto, las cuotas 3 y 4 habían subido 4,33%. Mientras que para la 1 y 2 la suba había sido del 5,5%.

Osse utiliza la variación del Coeficiente C para definir los incrementos. Este indicador se calcula con una fórmula que incluye el Índice Nivel General de Salarios, el Índice de Precios Mayoristas Nivel General, capítulo Manufacturas y Fuerza Motriz, y el Índice de la Construcción, ítem Instalaciones Sanitarias.

