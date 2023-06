Otra escuela de Mar del Plata no abrió sus puertas y los alumnos se fueron

Dos escuelas de Mar del Plata no abrieron sus puertas, por distintos motivos, y sus alumnos se retiraron de los establecimientos tras varias horas de espera. El primer caso fue en la escuela Nº 52, ubicada en Moreno y San Juan, y la otra la escuela Nº58, ubicada en Lebensohn 6854.

Los padres de los alumnos de las instituciones manifestaron su preocupación al notar que sus hijos no pudieron ingresar a las escuelas por diversos problemas. En el caso de la Nº58 no trascendió el motivo de por qué no abrió las puertas. Los alumnos que asistieron este viernes a clases debieron volver a sus casas.

Por su parte, los padres de alumnos que asisten a Moreno y San Juan, aseguraron que 7.30 y recién cerca de las 8.30 pudieron ingresar cuando llegó una inspectora a abrir.

«Entran 7.30 y están todos los chicos afuera de la escuela porque nadie viene a abrir el colegio, tiene que venir una inspectora porque no sé qué problema hay internamente en la escuela. No viene la inspectora y están todos los chicos acá afuera del colegio. Y nadie se hace cargo, obviamente si les pasa algo. Las profesoras algunas vinieron y se fueron, hay una preceptora que está esperando también, igual que los yo, que les abran las puertas. La verdad que es un descontrol», contó a Ahora Mar del Plata la mamá de un alumno de tercer año.

Tras una hora de espera, la mujer decidió llevarse a su hijo y a otros compañeros a su casa. «Los nenes quedaron afuera de la escuela. Hay un problema interno que no sabemos bien cuál es y debido a eso le sacaron la llave al director, cambiaron la cerradura de la puerta, entonces nadie puede entrar», enfatizó.

Según expresó la madre, cerca de las 8.30 llegó una inspectora a intentar abrir la puerta y «tampoco pudo». «Algunos de los chicos entraron por la escuela primaria que está al lado, que es la 61, pero bueno, no sabemos hasta cuándo va a estar esta situación. Y nos avisaron recién que les van a computar la falta a los que se fueron. Una locura», concluyó.

FUENTE: Ahora Mar del Plata

