Otra serie de paros del personal universitario: arrancan los no docentes por 48 horas y a continuación los profesores

El segundo cuatrimestre de la enseñanza universitaria marcha a ritmo de medidas de fuerza. Así se da desde la semana pasada, con primeros paros que tendrán continuidad a partir de hoy, con una nueva protesta por 48 horas del personal auxiliar y otra de similar extensión confirmada por los trabajadores docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Estas acciones habían sido anticipadas por las conducciones gremiales del sector, incluso a nivel nacional, frente a la falta de respuestas que han tenido a los planteos que vienen realizando para acceder a paritarias que permitan mejorar salarios de los trabajadores y garantizar presupuesto para el funcionamiento de las universidades, además de otros planteos relacionados con financiamiento para la investigación, becas y obras de infraestructura, entre otras demandas.

La Asociación del Personal Universitario (APU) confirmó para hoy y mañana este paro sin concurrencia a los lugares de trabajo para todos los trabajadores que se desempeñan en los servicios administrativos y de mantenimiento de las distintas unidades académicas y dependencias de la universidad pública local.

Es continuidad de un paro similar que se hizo la semana pasada y paso previo a otro más que ya está confirmado para jueves y viernes de la última semana de agosto.

En el caso de la Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM), el anuncio realizado el jueves pasado, cuando se realizó una reunión con delegados y directivos frente a la sede del rectorado, apunta a un paro total de actividades para este jueves y para el viernes se anuncia una manifestación a las 10 en el complejo de Funes y Peña, desde donde iniciarán una jornada de visibilización del conflicto. Se anticipa un “semaforazo”, en lugar a determinar.

Si bien el gobierno nacional anunció la semana pasada un aumento de 7,5% para todos los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes, tanto los sindicatos como sus bases consideraron que la mejora está lejos de ser la esperada ya que esperan una recomposición a tono con el ritmo inflacionario.

Fuente: Ahora Mar del Plata

