OTRA VEZ, Postergaron la Caravana de la Primavera por el clima

La organización de la Caravana de la Primavera, a cargo del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, anunció la decisión de postergar la bicicleteada por cuestiones climáticas. La nueva fecha fue establecida para el domingo 2 de noviembre.

Todos los solapines vendidos anteriormente seguirán teniendo validez, la inscripción permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Cualquier consulta puede ser realizada por mensaje privado en las redes sociales de la Caravana (Instagram: @caravanamdp Facebook: Caravana de la Primavera)

Con mucho dolor y desilusión, queremos informarles que hemos tomado la decisión de postergar nuevamente la Caravana de la Primavera 65 por cuestiones climáticas, para el día 2 de noviembre.

La 65° Caravana de la Primavera estaba prevista para el 21 de septiembre y fue reprogramada al 5 de octubre por mal clima. Sin embargo, el pronóstico tampoco acompañó para la fecha y la necesidad de postergarla por segunda vez consecutiva fue imperiosa.

Carta abierta a los Caravanistas de parte de la organización:

Queridos caravanistas:

Reconocemos la ilusión y el compromiso que todos los marplatenses estuvieron sintiendo estos últimos días, y todas esas ganas con las que nos impulsaron día a día a organizar esta hermosa bicicleteada. Es por eso también que sentimos la responsabilidad de hacer todo lo posible para que se pueda realizar en un día que todos podamos disfrutar.

Más allá de cualquier condición climática, la Caravana llega todos los años. Este, en particular, nos toca aguantar un poquito más. Por eso queremos agradecerles por el apoyo y el acompañamiento que nos brindaron durante todos estos meses de organización, y pedirles que sigan siendo la razón por la cual organizamos esta Caravana de la Primavera.

Esperamos compartir un hermoso 2 de noviembre en familia, sobre nuestras bicicletas, llenando Mar del Plata de color y guiados por nuestra Madre, la Virgen.

En estos momentos, queremos reforzar nuestro compromiso de “hacer lío por un mundo mejor” e invitarlos nuevamente a compartir el mensaje y a vivir esta próxima Caravana.

Muchas gracias.

Los chicos del Peque.

