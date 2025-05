Otro aval del gobierno para el traspaso a manos privadas de hoteles de Chapadmalal

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, celebró la decisión de avanzar con medidas para la transferencia del complejo de hoteles turísticos de Chapadmalal a manos de un operador privado y en tal sentido felicitó a los funcionarios del área que encaminan esta propuesta.

“El Estado no debe proveer servicio de hotelería”, remarcó el funcionario y advirtió que “sí puede, si lo decide, ofrecer servicios de subsidios al turismo social o educativo, pero no tiene ningún sentido que gestione una actividad compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva y que no conoce”.

La apreciación la presentó en redes sociales y dio sustento a partir de una experiencia con su paso por un emprendimiento de similares características en Cosquín, provincia de Córdoba. Allí dijo que estuvo alojado como directivo del Banco Ciudad y resaltó la precariedad de esas instalaciones, al menos desde su punto de vista.

“El costo del establecimiento y las dificultades para el banco de administrarlo era de tal magnitud que los alojamientos sub-estándar que podía proveer salían más que alojar a los empleados en el famoso Llao-Llao”, argumentó. Tras aquella situación avanzó con el traspaso del lugar a la Municipalidad de Cosquín, que lo compró.

“Por eso celebro la decisión de transferir los complejos de Chapadmalal y Embalse al AABE para su transferencia a un operador idóneo”, dijo Sturzenegger y advirtió que el EStado “debe ocuparse de sus competencias básicas”.

“También lo celebro porque ambas locaciones son únicas y su transferencia a un operador experto en el tema potenciará el valor turístico de ambos lugares con fuertes externalidades positivas para las zonas donde se emplazan”.”, afirmó.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios