«Otro cierre y no sabemos si podremos volver a abrir los teatros»

«El Día de la Danza debería ser una celebración para todas nuestras escuelas, pero por estas horas lo que sentimos es miedo e incertidumbre», afirma Carlos «Petón» Vinciguerra, productor teatral al frente del Teatro Victoria School, una de las escuelas de danza de la ciudad que teme por su futuro.

Los rumores que indican que la ciudad ingresaría en Fase 2 en pocos días, encienden las alarmas para un sector muy golpeado en 2020 y que logró retomar su actividad tras mucha espera y con el cumplimiento de protocolos estrictos.

«Tanto en los espectáculos teatrales como en la escuela de danza no hemos tenido casos de contagio ni tuvimos que aislar alumnos», expresó el productor y agregó: «Al ser una actividad extracurricular para muchos chicos y chicas su medio de transporte es familiar, no público y algunos han acordado métodos para poder ayudar y trasladarse para no tener que subir a un colectivo. Las familias, el alumnado y nosotros somos todos muy responsables porque queremos seguir trabajando y disfrutando. Nuestra actividad no representa ningún peligro».

Advirtió que en caso de tener que cerrar y dadas las complejidades de las nuevas ayudas que brinda el Gobierno, «será muy difícil volver a abrir. El año pasado no cerramos gracias al ATP y la solidaridad de los papás. Este 2021 nos encuentra a todos económicamente derrotados. No podemos esperar que las familias nos tiren un salvavidas porque todos necesitamos salir a flote».

