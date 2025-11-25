Otro día de playa: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre en Mar del Plata

Si bien por la mañana hay pronosticados chaparrones, a la tarde mejorará el panorama y el cielo se despejará, con una temperatura superior a los 20º C.

Después de un fin de semana largo con un clima espectacular, este martes 25 de noviembre seguirá esa tendencia en Mar del Plata y será otro día de playa.

Si bien para la mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó chaparrones (40 a 70% de probabilidad de lluvia), a la tarde el cielo estará parcialmente nublado y algo nublado a la noche.

La temperatura estará bastante agradable, con 19º C al principio y al final del día y 22º C de máxima a la tarde.

Sin embargo, el viento sigue presente en Mar del Plata, ya que se esperan ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora durante toda la jornada. Primero soplará del noroeste a 13-22 km/h, después virará al este a 23-31 km/h y al anochecer cambiará al noreste a 13-22 km/h.

Fuente: Mi8

