Otro golpe al bolsillo: el precio del pan aumentará hasta 25% desde el lunes

Los precios del pan y de los productos panificados aumentarán entre 20% y 25% a partir del lunes próximo, a raíz de los incrementos que se registraron en las materias primas. Así lo anticipó el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, Raúl Santoandré, quien admitió que a los panaderos «no nos queda otra alternativa» que trasladar los mayores costos a precios.

Así, el kilo de pan pasará a costar entre $240 y $300 en las bocas de expendio de la provincia de Buenos Aires y también en la Capital Federal. En cuanto a la docena de facturas, tendrá un costo promedio de $600.

El dirigente explicó que «en las últimas semanas hubo aumentos en el combustible, en los servicios y en muchas de nuestras materias primas. Los huevos, por ejemplo, en 1O días aumentaron un 30%; el azúcar un 33%; los plásticos y el papel el 10%; la levadura un 35%. Es inevitable para nosotros tener que trasladar esos aumentos a nuestros precios».

Asimismo, puntualizó que «en los últimos 25 días estamos recibiendo materias primas con aumentos. Y llegó el momento de trasladar a precios. Es inevitable, porque los porcentajes son muy altos. También subieron los alquileres y la carga tributaria es muy alta», enfatizó.

Santoandré sostuvo que el aumento «es una situación que nos duele, porque sabemos que no puede faltar el pan en la mesa de ninguna familia argentina. Pero la realidad es que los incrementos de precios son desmedidos, y si no aumentamos también nosotros, muchas panaderías no podrán abrir sus persianas».

«Evidentemente no hay nadie que controle los precios, porque de otra forma no se explica esta situación», se quejó el dirigente, en declaraciones al programa «Mejor ahora», que se emite por radio Rivadavia.

En este marco, dijo que «elaboramos un alimento esencial para los argentinos, por eso no queremos que falte, ni pan ni facturas. Por eso estamos muy preocupados».

FUENTE: NA

