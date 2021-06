Otro mes de fuertes aumentos de los alimentos: La economía crece, los ingresos de los trabajadores decrecen

Según el Índice Barrial de Precios (IBP) de Mar del Plata, que desarrolla el Isepci, durante el mes de Mayo de 2021 una familia tipo necesitó $24.110 para poder costear la Canasta Básica de Alimentos (CBA), representando una nueva suba intermensual del 4,66%. Complementariamente, para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), una familia tipo precisó en Mayo de$57.382.

El relevamiento realizado desde el Isepci en conjunto con el Movimiento Barrios de Pie en 120 comercios de los barrios populares de nuestra ciudad, comprende los 57 productos que componen la Canasta Básica de Alimentos, de acuerdo con la metodología del INDEC. La comparación entre el relevamiento de abril con el del pasado mes de mayo, arroja una suba del 4,66% en los productos de la CBA. Se destaca particularmente la variación intermensual en los rubros Almacén de 6,7% y en Carnicería de 4,1%.

El Director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) en Mar del Plata, Rodrigo Blanco, afirmó: “En los últimos cuatro meses, la Canasta Básica de Alimentos acumula un aumento promedio de alrededor del 14%, subiendo a un ritmo intermensual no inferior al 3%. A su vez, el rubro Almacén continúa liderando los incrementos de precios, por encima del promedio general, acumulando una suba cuatrimestral (enero a mayo) de 22,5%. Si proyectamos estos datos tendríamos un incremento anual de más del 60% para esta categoría de productos. Estos importantes aumentos son seguidos por el rubro de las carnes, que presentan un acumulado cuatrimestral de 15,9%, también superior al promedio general. A pesar de que hace pocos días la Secretaría de Comercio prorrogó los acuerdos de precios para los cortes populares establecidos desde enero, éstos siguen ausentes en los negocios de cercanía de los barrios populares. En particular en mayo, comparando desde enero, los productos que más aumentaron fueron del Almacén el aceite (50%), la polenta (45%), el arroz (28,6%), y el pan (21,2%); de los lácteos la manteca (50%), el queso cuartirolo (42,9%) y la leche (25%); también de las legumbres, fundamentales para una alimentación nutritiva y que se utilizan en comidas típicas como el guiso, aumentaron las lentejas un 22,5%. Del rubro Carnicería, los productos que más aumentaron en forma cuatrimestral fueron el hígado (40%), la paleta (28,6%), la nalga (21,5%) y el asado (12%). En el rubro Verdulería, si bien en general se mantienen los promedios de precios del mes pasado, al comparar los últimos cuatro meses observamos un aumento sostenido en el tomate (66,7%) y la lechuga (10%). Con estos valores en constante aumento, cada vez más personas ven vulneradas sus posibilidades de cubrir la alimentación nutritiva en sus hogares.”

El Director del Isepci Mar del Plata, y también dirigente de Libres del Sur, analizó estos datos en el marco de la actualidad económica y laboral del país: “La actividad general de la economía se va recuperando pero el poder adquisitivo de los sectores populares no deja de deteriorarse al ritmo de los incesantes aumentos de los alimentos. En los últimos cuatromeses los relevamientos del IBP manifiestan incrementos permanentes en los productos de la Canasta Básica que golpean el presupuesto de toda la población, y especialmente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En este sentido, el Salario Mínimo en mayo fue de $24.408 y la jubilación mínima supera apenas los $23.000 desde junio, no llegando en ambos casos a cubrir la Canasta Básica de Alimentos, y eso sin considerar los demás gastos como alquiler, vestimenta, transporte, y los medicamentos que también han sufrido aumentos y son de primera necesidad para la salud, en especial los/las adultos/as mayores. Esta situación se agrava para quienes subsisten con el ingreso de un programa social o alguna actividad en el marco de la economía popular. Otro tema problemático que impacta sobre los gastos familiares tiene que ver con los alquileres: el 31 de Marzo se terminó el congelamiento de los precios de los alquileres dispuesto por el gobierno nacional en el contexto de pandemia. En concreto, en General Pueyrredón esta modificación significó una suba de entre 40% y 75% (según vecinos nucleados en “Inquilinos Mar del Plata”). Además, a este panorama de pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora y los sectores populares, en nuestra ciudad se suma el aumento del 47% del boleto del transporte público de pasajeros, decretado por el Intendente Montenegro, el cual pasará a costar $51,80 desde el 21 de junio y $ 59,90, desde el 30 de septiembre. Vemos entonces que mientras la actividad general de la economía se va recuperando aun con las dificultades propias de las restricciones que impone la pandemia; las exportaciones producen mayores ingresos externos por los aumentos de los precios internacionales de los productos que exporta el país; crecen el saldo comercial y la recaudación impositiva, y se va reduciendo el déficit fiscal. Sin embargo el poder adquisitivo de los ingresos de los sectores populares en general y de los trabajadores en particular, no dejan de deteriorarse al ritmo de los incesantes aumentos de los alimentos.” En conclusión, Blanco añadió: “Las políticas que el gobierno ha instrumentado hasta ahora no han dado resultados. Seguimos reclamando el congelamiento inmediato de los precios de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos como primera medida que permita detener la continuidad de la sangría permanente de los recursos de las familias de los sectores populares.Los gobiernos nacional, provincial y municipal tienen la responsabilidad política de impedir que se siga repitiendo lo sucedido una y otra vez en la historia reciente: mientras la economía crece los ingresos de los trabajadores decrecen.En consecuencia, los que se apropian de los beneficios del nuevo período de desarrollo vuelven a ser los grupos económicos más poderosos”.

