Páez: «Dan cátedra en Seguridad pero los vecinos no pueden salir sin que los roben»

El concejal del Frente de Todos, Roberto «Chucho» Páez habló de la situación de la ciudad de cara al debate del presupuesto para la Secretaría de Seguridad y lamentó la falta de políticas para afrontar la problemática por parte del Municipio.

En la previa del segundo día de debate presupuestario en la Comisión de Hacienda, el edil Roberto ‘Chucho’ Páez cuestionó duramente las políticas del área de Seguridad teniendo en cuenta la situación que atraviesa la ciudad en este tema: «Vemos con mucha preocupación que nuestros vecinos y vecinas sigan sufriendo distintas modalidades delictivas: entraderas, motochorros, salideras bancarias, robos de moto, vehículos, etc, y que Montenegro y su secretario Ferlauto no den respuestas urgentes acordes a esta realidad».

En ese marco, Páez remarcó que «sigue sin haber una política de seguridad para hacer frente a todas estas situaciones, este gobierno local da cátedra en este tema pero la verdad es que las vecinas y los vecinos no pueden salir a la calle sin que los roben».

«En el Presupuesto vimos que nunca funcionó el Consejo Asesor de la Emergencia en Seguridad y que no hay informes sobre las compras realizadas. Tampoco vemos con certeza qué tienen pensado hacer con la inseguridad en la nocturnidad, teniendo en cuenta que todavía nos tiene que responder qué hacía un móvil municipal en una fiesta privada donde murió una persona», agregó el concejal.

«Todo esto muestra una total falta de previsión y planificación en un área que es muy sensible para todos y que hoy afecta a miles de vecinas y vecinos de Mar del Plata y Batán. No hay efectividad de esta gestión, es todo un gran discurso que no se traduce en soluciones», finalizó.

