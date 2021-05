Páez: «No ejecutaron el presupuesto en seguridad y dejaron a la ciudad en la situación que está ahora»

Desde el Frente de Todos dieron a conocer que se dejó un 33% del presupuesto sin ejecutar en la Secretaría de Seguridad: «Esto da cuenta de la falta total de un plan en este ámbito por parte de la gestión de Montenegro. Recambian funcionarios, no proyectan y no controlan. Nuestros vecinos y vecinas necesitan respuestas urgentes», sostuvo el concejal Páez.

En el marco de la Rendición de Cuentas en el Concejo Deliberante, siguen surgiendo datos que muestran la falta de previsión y la improvisación del gobierno de Montenegro. En particular, Roberto ‘Chucho’ Páez hizo énfasis en la falta de dinero que se destinó a las políticas públicas en Seguridad para cuidar a los y las marplatenses y batanenses: «El Municipio dejó sin ejecutar el 33% del presupuesto en este sector, lo que significa que sólo se utilizó un 67% para una de las áreas más sensibles. Esto nos preocupa y nos genera indignación teniendo en cuenta que fue este mismo intendente el que nos prometió a todos un plan en seguridad durante la campaña».

Para graficarlo, el edil contó que del presupuesto para la unidad de Prevención de la Policía Local, se ejecutó apenas el 6%, mientras que en otra área importante como es la de Protección Comunitaria y Prevención del Delito, el Municipio destinó un 42% menos de lo previsto.

«Esto da cuenta de la falta total de un plan de seguridad por parte de la gestión de Montenegro. Recambian funcionarios, no generan proyectos a largo plazo, y no controlan nada. A lo largo del año se detectaron más de 600 fiestas clandestinas pero poco y nada se ha recuperado en concepto de multas. Hoy en día no vemos retenes ni controles en las calles. Creemos que llevaron a la ciudad a la situación que estamos padeciendo ahora, y que no pueden dar las respuestas que nuestras vecinas y vecinos necesitan de forma urgente», enfatizó Páez.

Comentarios

comentarios