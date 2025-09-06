PALITO ORTEGA REGRESA A MAR DEL PLATA || SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

Ramón “Palito” Ortega, uno de los íconos más grandes de la música popular argentina, vuelve a Mar del Plata con un show único en el Estadio Once Unidos, sábado 15 de noviembre a las 21 horas. Entradas a la venta por sistema articket.com.ar con beneficios de hasta 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

El artista tucumano, dueño de una trayectoria que marcó generaciones enteras con clásicos como La Felicidad, Un Muchacho Como Yo y Corazón Contento, promete una noche cargada de nostalgia, emoción y fiesta.

UNA CARRERA INIGUALABLE

Palito inició su camino desde lo más humilde, hasta convertirse en protagonista del Club del Clan, figura del cine con 27 películas, director, empresario y productor. A lo largo de su vida compartió escenarios con grandes como Frank Sinatra, y sigue vigente con nuevas producciones junto a Sony Music.

Con más de 48 discos editados, premios Gardel, Grammy a la Excelencia Musical y reconocimientos en todo el continente, Ortega se mantiene como “El Rey” indiscutido de la canción popular.

MAR DEL PLATA, UNA PARADA ESPECIAL

El reencuentro con el público marplatense será un nuevo capítulo de su gira nacional, en la que ya agotó localidades en el Luna Park, Gran Rex y teatros de todo el país. Once Unidos se prepara para recibir a miles de fanáticos que volverán a cantar esos himnos que forman parte de la memoria colectiva argentina.

ENTRADAS

Entradas a la venta por articket.com.ar y puntos de venta habilitados

Con beneficios de hasta 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Palito Ortega – Mar del Plata

Sábado 15 de noviembre – 21 hs

Estadio Once Unidos

Una noche para emocionarse, cantar y celebrar junto a un artista que hizo historia y que sigue vigente como en sus mejores tiempos.

