Palito reprogramó su show en Mar del Plata: qué pasa con las entradas

Por complicaciones de salud del «Rey de la canción popular», el concierto despedida será el 7 de marzo en Once Unidos. Desde la producción del esperado espectáculo explicaron cual será la política para quienes hayan adquirido tickets.

El músico, de 84 años, está transitando su recuperación de Herpes Zóster, una afección que lo mantiene aún muy dolorido y que lo obligó a suspender fechas en Paraná, Tandil y ahora Mar del Plata. En este contexto, Julieta una de las hijas del ex Club del Clan indicó que «todavía está muy dolorido»

De todas formas, la actriz aclaró que ya «está bien de las amplollas en la cara que salen con el herpes zóster» aunque enfatizó que «está todavía muy dolorido». En el pasado, el propio Palito reconoció estar afrontando dificultades de salud: “Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser?”, expresó antes de relatar los síntomas que padece en una entrevista con Radio Mitre Córdoba.

Por su parte, desde la producción de «Muchacho que vas cantando» indicaron que las entradas serán válidas para la nueva fecha y, quienes no puedan asistir recibirán reembolso inmediato por el mismo modo que las compraron.

Por motivos de fuerza mayor inherentes a la salud del ARTISTA el show previsto para el 15/11/2025 se realizará el próximo 7/3/2026 en el mismo lugar y horario. Las entradas serán válidas. Quienes no puedan asistir recibirán reembolso inmediato por el mismo modo que las compraron. pic.twitter.com/Ma2D497L4a — Palito Ortega (@RamonOrtegaOK) November 11, 2025

Fuente: 0223

