PAPPO X JUANSE EN XLR CLUB

A 11 años del lanzamiento de PAPPO X JUANSE, el líder de Los Ratones Paranoicos rinde homenaje en vivo a su amigo de la vida. Una noche única con banda deluxe, con un extenso recorrido por los himnos más grandes de Pappo: El Hombre Suburbano, Adónde Está la Libertad, Blues Local, Sucio y Desprolijo, Fiesta Cervezal, Tren de las 16 y muchos más.

La cita será el viernes 12 de septiembre, 20hs, XLR Club

Entradas a la venta por sistema Livepass

Juanse Sebastian Gutierrez, más conocido como Juanse, líder de la emblemática banda de rock and roll Argentina, Ratones Paranoicos, sigue girando como nunca!

Luego de agotar por completo el Estadio de Vélez junto a Ratones Paranoicos, ahora Juanse sigue su viaje, haciendo historia y sonando como nunca homenajeando a su querido amigo.

