Para Cherutti “es casi un hecho” que la temporada teatral será por streaming

Inició el 2020 sobre un nuevo escenario armado especialmente para él en Mar del Plata dentro de uno de los hoteles del gremio gastronómico. Pero en marzo, los escenarios se cerraron en el mundo y su actividad por el país se vio interrumpida. En abril fue uno de los primeros casos de COVID positivo en la farándula argentina y hoy, recuperado y activo como siempre da vuelta a la página y se enfrenta a otro nuevo escenario: el del streaming.

El humorista y cantante Miguel Angel Cherutti suma un nuevo desafío en su carrera y llega al living de la casa de todos los que en Argentina y el mundo lo quieran disfrutar. El próximo 17 de octubre por live straming de Plateanet, a las 21, vuelve el espectáculo «Son Formidables», en vivo y por streaming, en lo que será la primera presentación para el humorista e imitador en este formato digital que hoy permite, en tiempos de pandemia, conectar el arte y los artistas con el público.

En esta oportunidad, el show llega en su formato unipersonal, de la mano de sus personajes, su talento intacto y su carisma: “Le estoy poniendo toda la fuerza a esta nueva modalidad. Hay que adaptarse y reinventarse ante esta situación mundial. Pondremos toda la carne al asador para la familia, para los jóvenes, con tecnología y mucho más” adelantó, quien, en vistas al futuro considera que “casi es un hecho que el teatro se trasladará al streaming de cara a la próxima temporada. En lo personal ya tengo fechas cerradas en Buenos Aires en San Isidro, Escobar, Canning para el formato de autoteatro, formato al que sé están aspirando algunos productores para el verano en Mar del Plata por ejemplo”.

Para Miguel, que siempre ha sido cercano a su público, esta nueva modalidad le permite “llegar al público en su casa, mientras están tomando o comiendo algo rico en familia, en el sillón. Me van a ver como si estuvieran en el teatro, pero más cerca. Tenía ganas de hacer el show y la forma más directa es ésta”.

Cherutti fue uno de los primeros famosos en ser COVID positivo, allá por el mes de abril. Al respecto recordó: “Cuando pasó lo mío aún no estaba muy instalado lo del asintomático. Lo tuve en abril, había ido al programa de Lizzy Tagliani. Nunca sentí nada por suerte. Me dio positivo el hisopado. La pasé mal los primeros dos días, me dolía un poco todo. Algunos me preguntaron por qué fui al canal: porque vivo cerca, es gente amiga. Por suerte no tuve secuelas. Practico deporte, camino normal. Nunca sentí nada.”

Por live straming de Plateanet, el 17/10 a las 21, con su gran caudal de voz volverá a atrapar a su público realizando monólogos actuales junto con su histrionismo, demostrando que es un gran showman que logra cantar, imitar, hacer reír y emocionar con la interpretación de los mejores cantantes nacionales e internacionales. Disfrutando el encuentro de cada show con su público, que lo ha visto desde los comienzos de su prestigiosa carrera.

¿Por qué Son Formidables? Porque puede lograr en un escenario, en su soledad, hacerte sentir la magia de montones de artistas consagrados sólo con su voz y su presencia. No hay duda que Cherutti es un artista multifacético que se mantiene vigente con sus 35 años de trayectoria y, por supuesto, acompañado de esa gran familia que es su público.

En su formato completo, el espectáculo contó con la joven bailarina Ayelén Garavaglia en su debut como media vedette, acompañada por los bailarines de destacada trayectoria Vicky Dolan, Julián Morán y Stefania Pastocchi, y al sorprendente Martín Savi, quien con sólo 15 años ha recibido el legado artístico y vocal de Cherutti, además del nominado como Revelación a los Estrella de Mar, Emiliano “Memo” Senas, imitador que saltó a la fama en Talento Argentino.

