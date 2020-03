Para cuidar a los mayores de 65 años, los geriátricos restringen visitas y actividades sociales

Ya empiezan a tomar medidas para protegerlos ante la propagación del virus. El impacto del “aislamiento social”

De acuerdo al avance del coronavirus se sabe que la población mas vulnerable es la de los adultos mayores de 65 años con enfermedades pre existentes, por eso desde el Gobierno nacional se aconsejó que se aíslen de manera voluntaria, que eviten las actividades sociales y extremen las medidas de higiene. Ante el preocupante panorama, en La Plata ya hay residencias de la tercera edad que restringen las visitas y se solicita aislamiento a quienes salen de la institución para participar de cualquier evento social. Por su parte, la Municipalidad anticipó que el próximo lunes, a las 14, en el Salón Blanco del Palacio, se realizará un encuentro con instituciones del sector con el objetivo de comunicar medidas sanitarias preventivas. Mientras en algunas residencias, como en una cercana a la Plaza Moreno, aún se permiten las visitas – siempre y cuando no hayan estado en países afectados – y salidas de sus residentes, en otras, como una ubicada en 38, entre 9 y 10, se restringen severamente los contactos. Diego Hernán Mele, uno de los dueños de la residencia de 38, contó que lleva varias semanas recopilando información acerca de la pandemia y sobre las posibles medidas preventivas a implementar; además, por falta de información oficial, convocó a un técnico en seguridad e higiene para que le programara un protocolo a desarrollar en el edificio en el que viven 40 residentes de entre 80 y 103 años. Con previa confirmación, cada adulto mayor puede recibir una visita de media hora, generalmente es entre las 18 y las 18:30 y dos veces por semana.

El ambiente que se acondicionó para los encuentros está en planta baja, aislado del lugar donde descansan y de donde tienen las actividades principales los adultos mayores; es de unos 30 metros cuadrados y sólo tres residentes pueden recibir visitas simultáneamente, o sea nunca hay en ese espacio mas de seis personas. Además se colocaron carteles informativos, alcohol en gel y se habilitó un baño de uso exclusivo para los que llegan de afuera. “Reducir el ingreso de personas es nuestra única forma de cuidarlos y cuidarnos, el mayor riesgo que habitualmente se corre son los casos de neumonía”, apuntó Mele, quien opinó que la Municipalidad debería dar una video conferencia sobre las medidas a adoptar para evitar los riesgo que pueden implicar las reuniones presenciales numerosas. En ese establecimiento se desempeñan en el plano directivo otras dos personas, además de Diego Mele, y hay 12 empleados. Se trabaja con la hipótesis de que ellos están expuestos a un riesgo importante y una de las medidas para reducirlo fue restringir a 40 las visitas que hasta antes del coronavirus promediaban las 300 personas semanales. “El 80 por ciento de los familiares lo entiende y al 20 restante se lo tenemos que explicar un poco mas; por ejemplo hoy un residente tenía un cumpleaños de 15 y su familia decidió que no fuera porque si no durante 20 días iba a tener que estar aislado de nuestra institución”, agregó Mele y aclaró que también suspendió la presencia de quienes ofrecían algún servicio como la peluquería. Para compensar el efecto de esas medidas se dispuso que cada adulto mayor pueda hablar irrestrictamente por teléfono con quien desee y además el personal propone algunas actividades, como por ejemplo, manualidades. En otra residencia de Tolosa, ubicada en 531 bis, entre 14 y 15, la enfermera Daniela Falcón, sostuvo que en esa institución ya nadie se saluda con un beso, se aplica soluciones antibacteriales para la limpieza e incrementaron el lavado de manos. “Hablamos con los familiares para que no vengan tanto y solo reciben visitas los que están mas delicados y de una persona por vez; las abuelas entendieron las medidas porque están muy conscientes de lo que está pasando, además pueden hablar por teléfono cuando lo soliciten”, agregó la enfermera. También en esa institución se suspendieron las salidas familiares que la mayoría hacía los domingos al mediodía. Para paliar el desánimo que provoca el distanciamiento de los seres queridos, se proponen actividades físicas y terapéuticas. Como contrapartida, hay otras residencias para la tercera edad en las que si bien extremaron las medidas de higiene, hasta ayer no se había resuelto nada con relación a las salidas de los adultos mayores y su régimen de visitas.

“Retiré a mi madre para llevarla a la peluquería y nadie me habló de ningún cambio”, sostuvo una mujer cuya madre reside en una institución de la zona de la Catedral.

Fuente: El Día

