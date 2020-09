Para el sector textil, el retroceso de fase «es un golpe muy duro» y se presentó un nuevo protocolo

Así lo destacó el titular de la Cámara Textil, Juan Pablo Maisonnave. «El sector está muy golpeado por la crisis y esto va a agravar la situación», afirmó.

El retroceso de Fase en Mar del Plata, su continuidad, y el fracaso de la reunión de la Comisión de Reactivación Económica, ha impactado muy fuerte en la economía de diversos sectores que se dedican, principalmente, a la actividad comercial. Para el sector textil e indumentaria, las restricciones hicieron más difíciles las posibilidades de venta.

«Lamentablemente no es algo positivo, la situación del retroceso a Fase 3 no fue bueno para el sector comercial textil e indumentaria, que se vio afectado a nivel económico. En el caso de la Comisión, creo que es un golpe muy duro, porque pensábamos que podíamos llegar a un tipo de acuerdo para que los comercios puedan empezar a atender a los clientes de nuevo dentro del local», explicó Juan Pablo Maisonnave, presidente de la Cámara Textil, en diálogo con El Marplatense.

En este sentido, explicó que realizaron modificaciones en los protocolos y lo presentaron ante el Intendente. «Hoy el comercio está teniendo al cliente que va en el formato pick up o take away, lo atienden en la puerta con un cordón sin dejarlo entrar. Lo que presentamos es un nuevo protocolo para Fase 3, que restringe aún más como estábamos funcionando. Disminuye un 50% el tema del factor ocupacional. Si antes el local podía atender 2 personas, ahora se llego a que sólo ingresa una», puntualizó.

«No pedimos habilitar una actividad más o incrementarla, si no modificar con un poco de sentido común y asesoramiento de personal calificado. Para flexibilizar una actividad que hoy está restringida y no está funcionando cómo corresponde. El sector está muy golpeado por la crisis y esto va a agravar la situación y llevar a que muchos comercios tengan que cerrar sus puertas», concluyó el referente del sector.

Fuente: elmarplatense.com

