Para salir con un abrigo: cómo estará el clima este viernes 7 de noviembre en Mar del Plata

Se acerca el fin de semana y se mantiene el frío en Mar del Plata, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 7 de noviembre.

El cielo estará nublado durante el día, con una mínima probabilidad de lluvia por la tarde (0 a 10%), y mayormente nublado al anochecer.

La temperatura será de 11º C a la mañana, una máxima de 16º C a la tarde y 13º C a la noche.

En cuanto al viento, al principio soplará desde el norte a 13-22 kilómetros por hora, pero luego disminuirá a 7-12 km/h, con dirección este y luego noreste.

