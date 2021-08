Para Stolbizer, Manes está poniendo en agenda los temas centrales de la Argentina

La referente del GEN, Margarita Stolbizer, destacó en varios medios locales que la irrupción del neurocientífico Facundo Manes “llena de entusiasmo porque permite instalar un debate con contenido”. “Manes introduce una discusión que nos permite reconstruir una visión de la Argentina, una visión de país”, explicó.

Para Stolbizer, “antes los discursos los ganaban los sectores duros de cada espacio, y ahora se está dando lugar a posturas más moderadas, respetuosas del diálogo y sin agravios. Eso es lo que nos decidió a nosotros meternos en esta coalición”.

La ex legisladora destacó que “hay que darle valor a la decisión de Manes de aceptar una candidatura dentro de un espacio que apuesta al progreso, que instala una nueva discusión”. Y agregó: “Esta campaña debe ser un debate de ideas, no de personas. Yo siempre he tratado de hacer una crítica política al kirchnerismo y nunca hice ataques de tipo personal”, apuntó Stolbizer.

Finalmente, resaltó que el discurso de Manes, sin desconocer el momento crítico que vive la sociedad por la pandemia, está recuperando el futuro. “Facundo tiene mucha empatía y comprende las urgencias del presente, pero también hace su valioso aporte para volver a pensar el tiempo que viene”.

