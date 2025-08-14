Paritaria: docentes acordaron los aumentos salariales de agosto y octubre

Será un 5% en dos cuotas y sobre los salarios percibidos en julio.

Sindicatos de docentes de escuelas provinciales decidieron aceptar la propuesta de variación salarial que hizo el gobierno de Axel Kicillof para los próximos tres meses: consta de un incremento del 5% aplicar en dos cuotas, la primera en agosto y la segunda en octubre.

Luego de haber rechazado una primera oferta del gobierno bonaerense que constó de un 3,2%, se esperaban las definiciones sindicales respecto a la oferta recibida en la reunión paritaria: de 5% a dividir en dos cuotas de 2,5% sobre la base del sueldo de julio.

Y el primer sindicato del Frente de Unidad Docente (FUDB) que se pronunció al respecto fue la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), desde donde un congreso extraordinario resolvió aceptar la propuesta que incluye una cláusula de revisión en septiembre y reapertura en la segunda quincena de octubre.

“La decisión del congreso ha sido aprobar la última oferta salarial, luego de realizar consultas y asambleas en cada uno de los distritos, recogiendo la opinión de los docentes”, explicó Liliana Olivera, la presidente de la FEB, sindicato que en la última paritaria había manifestado su descontento con el gobierno e incluso convocado a un paro.

En el caso de Suteba, a nivel local el mandato de la seccional fue aprobar la propuesta y el plenario provincial resolvió este miércoles finalmente aceptarla en términos generales para toda la provincia.

En ese sentido, indicaron que con los incrementos acordados hasta el momento el salario alcanzará una variación del 25,9%, que por el momento se mantiene por encima de los números de inflación informados que acumulan 17,3% hasta junio.

Luego, desde el FUDB confirmaron que el resto de las entidades sindicales que lo integran también habían aceptado la propuesta: Docentes Privados (Sadop), Unión de Docentes (Udocba) y el sindicato de Enseñanza Técnica (AMET).

TAMBIÉN ACEPTARON LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En paralelo a la paritaria docente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires también llevó adelante la negociación con trabajadores de la administración pública bonaerense nucleados en la ley 10.430.

Para ese sector las ofertas fueron las mismas y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) terminó aceptando la propuesta de incremento del 5% que incluyó otros ítems como el paso a planta permanente de trabajadores temporarios ingresados hasta 2023.

Fuente: Quédigital

