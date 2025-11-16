Paritarias bonaerenses: el Gobierno reabre la negociación y convoca a los gremios estatales para el martes 18

La Provincia llamará a ATE, UPCN y Fegeppba a una nueva mesa salarial tras los reclamos por la pérdida del poder adquisitivo. El último acuerdo había sido en agosto

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reabrirá la negociación paritaria con los gremios de estatales el próximo martes 18 de noviembre, luego de los pedidos formales de ATE, UPCN y Fegeppba para actualizar los haberes frente a la inflación acumulada. La convocatoria se realizará a las 17.15 en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, ubicada en calle 7 entre 39 y 40, en La Plata.

La reapertura se da tras más de dos meses de impasse desde el último entendimiento salarial, cerrado en agosto, que según las organizaciones gremiales “quedó por debajo de la suba inflacionaria” y generó un escenario de retraso en los ingresos de los trabajadores encuadrados en la Ley 10.430.

ATE confirmó la convocatoria

Desde la Asociación Trabajadores del Estado celebraron la respuesta del Ejecutivo provincial:

“Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a audiencia paritaria salarial”, informaron, en un mensaje que fue replicado por las otras centrales sindicales.

UPCN y Fegeppba también habían solicitado formalmente la reapertura de la mesa, con el argumento de que el acuerdo vigente “fue superado ampliamente por la inflación”.

Quiénes participarán de la reunión

El Ministerio de Trabajo citó a los gremios que representan a los trabajadores estatales de la administración pública provincial. A la mesa asistirán:

ATE

UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación)

Fegeppba (Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires)

Cada organización contará con dos representantes en la audiencia.

Qué se acordó en agosto y por qué quedó atrás

El último acuerdo salarial para estatales bonaerenses se cerró a mediados de agosto e incluyó:

5% de aumento total, dividido en

2,5% para agosto

2,5% para octubre

Se calculó sobre los haberes vigentes a julio.

El acumulado anual entre enero y octubre llegó al 25,9%.

Sin embargo, con la inflación de los meses posteriores, los gremios señalan que la actualización “resultó insuficiente” y reclaman un nuevo esquema de incremento que compense la pérdida salarial.

Fuente: Infocielo

