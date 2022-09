Paro de ATE: denuncian precarización laboral en las dependencias del Estado

En el marco de una jornada nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado seccional Mar del Plata concentró en las puertas del Ministerio de Trabajo para reclamar la reapertura de paritarias y el pase permanente a planta de sus agremiados.

«En el día de hoy a lo largo y ancho del país estamos realizando una jornada de 24 horas de paro. El dato positivo es que hemos sido convocados por el gobierno a la discusión paritaria este viernes», manifestó Ezequiel Navarro, Secretario General de ATE.

Asimismo, «esperamos que haya una propuesta con estos dos temas que venimos planteando, aumento salarial de emergencia y avanzar con el pase a planta permanente», aseguró.

Respecto a los problemas planteados, argumentó que «lo venimos arrastrando de varios gobiernos».

Por lo que denunció que «cuando el ministro Massa anunció el congelamiento de las vacantes, no se refirió solamente a no incorporar personal sino a no poder avanzar con el pase a planta permanente de aquellos trabajadores que ya están precarizados».

«Sin embargo, 90 días atrás el presidente Alberto Fernández anunció la incorporación de 30 mil trabajadores a la planta permanente», agregó.

Esto concluye en que «lamentablemente por el modo de contratación que tiene, nos encontramos con trabajadores precarizados en las dependencias del Estado Nacional».

Ante esta situación, «en principio lo que nosotros le venimos reclamando es no perder a manos de la inflación, como la premisa fundamental, y después la incorporación de una suma fija que no debería ser menor a 30 mil pesos».

«Cuando hablamos de porcentajes es engañoso porque hablamos de trabajadores que tienen sueldos del 60 mil pesos, entonces si decimos que el aumento fue del 70%, quizás suene como importante, pero si después lo traducimos al bolsillo de estos trabajadores, nos encontramos con esta realidad», continuó.

Por último, comentó que la movilización frente al ministerio continuará hasta el mediodía y que «todo lo que tiene que ver con salud está funcionando la guardia mínimas. El acatamiento en las escuelas es parcial porque paramos solamente los auxiliares, no paran los docentes».

FUENTE: El Marplatense

