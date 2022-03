Paro de trenes: «Estamos esperando, sin soluciones, sin respuestas, nadie sabe nada»

El Sindicato de Conductores de Trenes La fraternidad decretó un paro del servicio nacional de 24 horas «en defensa de la Industria Ferroviaria y los puestos de trabajo vulnerados por las medidas judiciales dispuestas en suspender los servicios ferroviarios Buenos Aires Bahía Blanca y las irregularidades en la compra fantasma de pasajes en Servicios Ferroviarios que agotan las disponibilidades y transfieren pasajeros al autotransporte», según el comunicado oficial.

En este marco, los pasajeros que iban a viajar quedaron varados en la estación de trenes de Mar del Plata: «Estamos esperando, sin soluciones, sin respuestas, nadie sabe nada. Pedí cinco veces, desde anoche, poder hablar con alguien que me de una respuesta, que me diga si se levanta a las 12 o se levanta mañana, nadie sabe nada», manifestó Valeria, una de las damnificadas.

Respecto a las alternativas para llegar a destino, afirmó que «hay gente que está desde anoche con los chicos y no hay un vaso de agua, no nos ponen un micro, nada. La devolución del dinero te la dan pero a 72hs a acreditar, o sea que no sirve».

«Yo vine por obligación, tengo a mi hermana internada, tenía que buscar papeles para llevar a IOMA en la ciudad en la que vivo. Me estaba esperando en la obra social para recibirme porque mi hermana va a necesitar oxigeno, botón gástrico, todo y estoy acá parada. Hoy no puedo hacer nada», finalizó.

