Paro docente universitario: “Lejos de bajar los brazos, vamos a redoblar la apuesta”

En el inicio del segundo cuatrimestre, las aulas de la Universidad Nacional de Mar del Plata permanecen vacías. El secretario general de ADUM, Pedro Sanllorenti, confirmó que el paro docente universitario se extenderá durante toda la semana y criticó con dureza al Gobierno nacional.

“El gobierno nacional realmente es muy insensible y demuestra su nivel de sadismo. Ayer anunciaron que el 70% de los docentes de universidades nacionales recibirán por única vez un bono de 6.250 pesos, como si eso fuera una gran novedad”, señaló en diálogo con el Móvil de Radio 10 Mar del Plata.

Sanllorenti remarcó que, lejos de ceder, el gremio “redoblará la apuesta” y seguirá con acciones de protesta. Este jueves se realizó una reunión ampliada de delegados y afiliados para definir los próximos pasos, mientras se sigue de cerca el debate en el Senado sobre la ley de financiamiento universitario, que ya cuenta con media sanción en Diputados.

El dirigente advirtió que, si el presidente vetara la norma como ocurrió el año pasado, impulsarán una movilización masiva. “Creemos que una posible marcha federal podría darse en septiembre, ya que el proceso legislativo y los plazos para un veto demandarán varias semanas”, explicó.

Respecto a la continuidad de las clases, Sanllorenti indicó que las federaciones docentes evalúan medidas de fuerza rotativas que podrían combinar paros y otras acciones. “Hoy vamos a definir cómo seguimos. La idea generalizada es mantener el plan de lucha”, concluyó.

Fuente: R10

