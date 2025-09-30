Paro en la Universidad: convocan a una jornada de protesta el jueves

Será en el marco del debate por la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación

Este jueves 2 de octubre se tratará en el Senado de la Nación la Ley de Financiamiento Universitario y, tal lo definido en la última Asamblea Extraordinaria, “estaremos de PARO sin concurrencia a los lugares de trabajo exigiendo que se rechace el veto presidencial”, indicaron desde APU.

Además, en un comunicado de prensa expresaron que este lunes “junto a ADUM, participamos de la Junta Representativa de Centros de Estudiantes de la FUM”, en la cual se armó “una agenda de actividades unitaria de la comunidad universitaria”.

El reclamo del jueves comenzará a las 9 horas con convocatoria a medios y pintada de bandera, luego habrá una foto de la comunidad universitaria y desde las 14 se realizarán una mateada y transmisión de la sesión en el Complejo Universitario.

Además, detallaron que “instalaremos un gazebo en el Complejo durante todo el día. Invitamos a todas y todos a participar de las actividades y hacer fuerza colectivamente para que el Senado escuche a la universidad y la sociedad argentina”.

“Seguimos luchando por recomposición salarial y en defensa de la Universidad Pública”, expresaron finalmente en el comunicado firmado por la Comisión Directiva de APU.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios