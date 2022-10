Paro nacional de la UTA: «Si no hay una respuesta, habría paro la próxima semana»

En el marco del paro de 48 horas en colectivos de corta y media distancia en el interior del país dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Secretario de Organización de la UTA seccional Mar del Plata, Damián Maldonado, comentó que tienen «esperanzas» de que se solucione en la audiencia que tendrá lugar este miércoles a las 13, aunque de no ser así, el paro continuará el jueves también.

«Nos encontramos en un paro de actividades por una paritaria que no se cerró. Lamentablemente, tras varias negociaciones, no tuvimos un acuerdo y llegamos a esta instancia», explicó.

«El paro fue anunciado con mucha anticipación. Lo anticipamos hace una semana para esperar una respuesta previa, la que no tuvimos. A su vez, ayer tuvimos una audiencia que no llegó a su fin, por lo que decidimos tomar esta medida», aseguró.

En ese sentido, el Secretario de Organización de la UTA indicó que ayer a última hora «nos notificaron desde el Ministerio de Trabajo que este miércoles a las 13 habrá una nueva audiencia, por lo que luego de ella veremos que sucede».

«Tenemos esperanzas de que se solucione para darle una respuesta a los trabajadores y a los usuarios que día a día utilizan el colectivo. En caso de la continuación de la medida, se mantendría por 48 horas, como fue establecida en principio», manifestó.

«Además, si no hay una respuesta, habría un paro la próxima semana, en caso de no cerrar la paritaria. Los subsidios no tienen que ver con nosotros, sino con el empresario. No únicamente se reclama un aumento de salario, también se pide en los subsidios para hacerse cargo del salario», expresó Maldonado.

En cuanto a la repetición del paro de colectivos, afirmó que «sucede porque somos rehenes de la situación. Participamos de la paritaria junto al ministerio de trabajo y los empresarios, pero no tenemos la misma suerte de parte de las gobernaciones, quienes deben hacerse cargo de la prestación del servicio.

«Le pedimos disculpas al usuario y esperamos una respuesta para el trabajador», concluyó.

FUENTE: El Marplatense

