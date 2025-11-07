Mirador Virtual Mobile

Paro nodocente en la Universidad Nacional de Mar del Plata

ARCHIVO
11

La Asociación del Personal Universitario (APU) realizará este lunes 10 de noviembre un paro total de actividades en el marco de las nuevas medidas de fuerza en defensa del salario y la planta nodocente.

El gremio de las y los trabajadores nodocentes resolvió en asamblea continuar con el plan de lucha en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial acorde a la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

A partir de la próxima semana, las y los trabajadores nodocentes realizarán paros totales de actividades de 24 horas todos los lunes, hasta tanto el Gobierno nacional efectivice la aplicación de la mencionada ley o presente una propuesta salarial que recupere el poder adquisitivo perdido.

Además, los días jueves se llevará a cabo una jornada de visibilización con distintas acciones bajo el lema “Que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario” .
Por otro lado, APU solicitará una reunión paritaria con las nuevas autoridades universitarias para avanzar en los temas pendientes de resolución dentro del ámbito local.

Comentarios

comentarios

Noticias Relacionadas

Punta Mogotes mejora…

Nov 7, 2025 33

Asueto por el…

Nov 7, 2025 17