Paro: Transportistas bloquean rutas en reclamo al faltante se gasoil

Los transportistas de carga comenzaron este miércoles un paro con bloqueo en distintas rutas del país por tiempo indeterminado en reclamo al faltante de gasoil, en una medida que también incluye retenes de carriles en esos lugares, por lo que se genera un caos vehicular en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Con el inicio del día, los camiones quedaron estacionados sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del peaje de Dock Sud, lo que provoca demoras de por lo menos 7 kilómetros a los automovilistas que intentaban acceder a la Capital Federal.

La medida también se realizaba en el cruce de las rutas 12 y 18 en Santa Fe; en la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de la ciudad de San Nicolás; sobre la autopista Rosario-Córdoba; En Entre Ríos; en San Juan.

El paro y bloqueo lo lleva a cabo la asociación de Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA) por «tiempo indeterminado» frente al faltante de gasoil y las diferencias de precios existentes entre las estaciones de servicio de bandera y las independientes, así como en el mercado mayorista del combustible.

«El sector está muy complicado, no solo por el problema del combustible, sino también nos afecta la falta de insumos y no hay acceso a financiamiento cuando los costos no paran de subir», indicó el presidente de TUDA, Santiago Carlucci.

La protesta afectará la circulación de camiones pero no los servicios esenciales, como el transporte de pasajeros, caudales y ambulancias, aclararon los organizadores.

FUENTE: 4 Vientos

