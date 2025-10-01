Paro y protesta de no docentes universitarios en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

La Asociación del Personal Universitario (APU) realizará este jueves una jornada de paro sin concurrencia a los lugares de trabajo en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que será tratada en el Senado de la Nación.

En Mar del Plata, la medida contará con el acompañamiento de la Asociación de Docentes Universitarios (Adum) y de la Federación Universitaria Marplatense (FUM), que convocaron a una serie de actividades en el Complejo Universitario.

El cronograma incluye a las 9 una conferencia de prensa y pintada de bandera; a las 10 una foto colectiva de la comunidad universitaria, y desde las 14 una mateada con transmisión en vivo de la sesión del Senado.

Durante toda la jornada, APU instalará un gazebo en el predio universitario con el objetivo de generar un espacio de encuentro e intercambio. Además, de 12 a 16 horas, Adum realizará una jornada de clases públicas en la Peatonal, justo frente a la Catedral.

“Defendemos la Universidad pública, gratuita y de calidad y exigimos al Senado que escuche a la comunidad universitaria y a la sociedad argentina”, señalaron desde el gremio en un comunicado.

Fuente: ahoramardelplata

Comentarios

comentarios