Paros de 2 horas por día en Central 9 de Julio

Desde el viernes 22 de octubre, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata comenzó a realizar Paro técnico, administrativo y manual de dos horas diarias (garantizando las guardias mínimas esenciales) en la Central 9 de Julio de Mar del Plata (perteneciente a la empresa provincial Centrales de la Costa Atlántica S.A.), por la falta de respuestas a una serie de puntos que venimos reclamando desde hace meses.

Esta medida de fuerza, resuelta en Asamblea en la mañana del jueves 21 fue tomada ante la falta de solución a una larga serie de reclamos gremiales en los distintos sectores de la Central 9 de Julio que resumieron entre otros en:

• Cierre de Sectores Administrativos de la Central en Mar del Plata.

• Vaciamiento y abandono en la Central.

• Persecución y maltrato laboral.

• Falta de renovación de equipamiento.

• Falta de mantenimiento de los equipos.

• Puestos de trabajo sin cubrir.

Los Delegados Gremiales de la Central, Darío Ale y Matías Gordziejczuk, junto al Secretario Gremial del Sindicato, Oscar Cardoso, detallaron los motivos de la medida de fuerza por tiempo indeterminado.

Darío Ale contó que «no podemos tolerar el abandono de décadas que tiene la Central, que ponen en riesgo la seguridad y la vida de los trabajadores. Tenemos sectores de trabajos destruidos, con agujeros, paredes y techos que se caen y falta de infraestructura acorde. Además, denunciamos la agresión constante y el hostigamiento laboral que estamos sufriendo las y los trabajadores por parte de las jefaturas. Estamos trabajando con equipos obsoletos, muchos son de fines de la década del sesenta que se mantienen operativos gracias a la pericia de los trabajadores. No hay una política de invertir en un mejor sistema para que esto no colapse, por eso vemos que algunos sectores se están dejando desaparecer con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo».

Matias Gordziejczuk, denunció la falta de cobertura de puestos de trabajo: «Son familias que podrían tener un trabajo digno y no hay ingresos de personal. Hay una clara línea de vaciamiento de la Central: no llegan materiales, nos contamos con herramientas para desarrollar nuestras tareas y estamos sometidos a una precarización que nos sorprende. Sabemos que somos una empresa energética, que es un derecho universal y fundamental para el desarrollo del país y así todo se siguen sosteniendo puestos políticos a costa de los trabajadores que estamos sometidos al riesgo de nuestras vidas y al maltrato laboral».

Por su parte Oscar Cardoso dijo que el Sindicato se pone al frente de la lucha y el reclamo de los trabajadores: «Esta lucha viene de mucho tiempo, no es una novedad pero no hubo respuestas de fondo. El actual Directorio de Centrales de la Costa Atlántica tiene una metodología privatizadora y no quiere invertir en el mantenimiento de la Central. Nuestro Sindicato siempre defenderá los derechos laborales y el derecho humano a la energía por eso queremos que la empresa desarrolle políticas para mantener las fuentes laborales y la generación eléctrica. No aceptaremos el vaciamiento de esta Central como vemos que está sucediendo en otras ciudades donde la empresa tiene plantas generadora. No nos oponemos a los avances tecnológicos de algunos sectores pero queremos que sean consensuados y que se capacite al personal de los sectores administrativos».

El Sindicato presentó la denuncia en el Ministerio de Trabajo y mantendrá las medidas de fuerza por tiempo indeterminado hasta que las autoridades den una respuesta concreta a estos reclamos.

