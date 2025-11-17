Paros y días no laborables: habrá solo dos días hábiles en la UNMdP

Trabajadores realizarán diferentes medidas de fuerza y la agenda institucional quedará casi paralizada.

La actividad administrativa y de servicios en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) funcionará de manera limitada durante esta semana debido a una serie de medidas de fuerza impulsadas por el sector nodocente, sumadas a feriados nacionales.

Según informaron desde el sector, el lunes se llevará adelante un paro local, mientras que el miércoles 19 de noviembre se sumará un paro nacional convocado por FATUN, la federación que nuclea a los trabajadores nodocentes de todas las universidades del país. El viernes, en tanto, será feriado nacional, por lo que solo habrá dos días hábiles: martes y jueves.

La situación genera reconfiguración en los servicios internos, atención en dependencias y funcionamiento general de las áreas administrativas, aunque las facultades informarán de manera particular cómo se verá afectada cada actividad.

Más medidas la semana próxima

La última semana de noviembre también tendrá una agenda reducida. El lunes habrá feriado, el martes nuevamente está previsto un paro nodocente, y el miércoles se conmemorará el Día del Trabajador Nodocente, fecha no laborable para ese sector en el ámbito universitario.

De esta forma, la UNMdP transitará dos semanas con muy pocos días de actividad plena, en un contexto de reclamos salariales y de financiamiento que se sostienen a nivel nacional.

