Partido de locos en el Minella: Güemes se lo empató en el final a Alvarado, que sigue hundido en la zona de descenso

Agustín Aleo marcó el 1-0 a los 42′ del segundo tiempo y era el héroe de la tarde, pero los santiagueños igualaron 1-1 en el cierre con un gol de penal. Pasan las fechas y el «Torito» no puede salir del fondo de la Zona A.

Alvarado ganaba de forma agónica un partido vital por la permanencia con Güemes de Santiago del Estero en el estadio «José María Minella», pero un penal en tiempo de descuento volvió a complicar sus planes de quedarse en la Primera Nacional: empató 1-1 y sigue en zona de descenso.

Por la 26ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional 2025, el «Torito» tenía una chance ideal para salir de la «zona roja». Recibió a Güemes, su rival directo en la lucha por no bajar de categoría.

El partido se jugó como tal: una final por esquivarle a los dos últimos puestos del grupo. En un encuentro trabado y parejo, parecía que el 0-0 era un resultado puesto.

Hasta que a los 43′ del segundo tiempo, un jugador que entró desde el banco desató la locura en el sector Norte del estadio Mundialista. Agustín Aleo marcó el 1-0 parcial después de una buena gambeta sobre el banderín del córner de Matías Mansilla, que se sacó a un marcador de encima y tiró el centro.

El desahogo de Agustín Aleo en el 1-0 parcial. Foto: prensa Alvarado.

El central Fernando González cabeceó la pelota, pero la impulsó más hacia arriba y superó a toda la defensa visitante. Aleo apareció por el segundo palo y convirtió el tanto que parecía ser el de un triunfo que sonaba a desahogo.

Pero nada le es fácil a Alvarado en este campeonato. En tiempo de descuento, Güemes tiró un nuevo centro al área del «Torito» y un defensor local, en el intento de rechazar, le pegó un rodillazo en la cara a un jugador santiagueño. El árbitro Carlos Córdoba vio la escena de frente y cobró penal.

El defensor Nicolás Monserrat se hizo cargo del penal. Bajo muchísima presión, le pegó un derechazo cruzado que Emmanuel Gómez Riga (como contra Patronato, adivinó el palo) no pudo contener.

El empate trajo aparejado una pelea entre los planteles fuera del campo de juego que no hizo más que demorar el cierre del encuentro y enfrió un posible último embate de Alvarado. Córdoba pitó el final y, en un cierre caliente, el equipo de Marcelo Vázquez igualó 1-1 con Güemes, que se llevó un punto valiosísimo.

Con este resultado, Alvarado sigue penúltimo y en zona de descenso, con 25 puntos y su partido contra Quilmes pendiente. Arsenal sigue último con 21 (juega hoy a las 20 contra Ferro) y por arriba del «Torito» están Güemes, Ferro y All Boys (recibe a Patronato mañana a las 19:10), todos con 27.

Síntesis

ALVARADO (1): Gómez Riga; Facundo Ardiles, Kevin Silva, Tomás Fernández y Gorgerino; Agustín Bolívar (Becker 21′ ST), Matías Mansilla y Gobetto (Borgnino 36′ ST); Enzo Martínez (Aleo 21′ ST); Marco Miori (Amilivia 30′ ST) y Susvielles (Bolzicco 30′ ST). DT: Marcelo Vázquez.

GÜEMES (1): Pezzinu; Walter Juárez, Nicolás Monserrat, Fernando González y Federico López; Chiozza (Milton Gerez 40′ ST), Nicolás Juárez, Santiago Sala (Palacios Alvarenga 27′ ST) y Martín Álvarez (David Véliz 18′ ST); Tomás Federico y Mauro Albertengo. DT: Pablo Martel.

GOLES: Aleo (A) a los 43′ ST y Monserrat (G) de penal a los 45+8′ ST.

AMONESTADOS: Walter Juárez (G), Aleo (A), Silva (A) y Mansilla (A).

EXPULSADOS: Vázquez (DT Alvarado) a los 45+9′ ST.

ÁRBITRO: Carlos Córdoba.

ESTADIO: José María Minella.

Comentarios

comentarios