PASO 2021: “Fue una jornada bastante tranquila”

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2021 llegaron a su fin este domingo. De esta forma, se realizaron por primera vez las votaciones en el contexto de pandemia por coronavirus.

El Juez Federal N°2, Santiago Martín, estuvo hasta que finalizó la jornada electoral y explicó las situaciones que se dieron en el día, desde los nuevos protocolos hasta algunas demandas que se presentaron.

En el caso de los protocolos, comentó, “todos sabíamos que teníamos que hacer la fila afuera del establecimiento, cada mesa tenía su fila, dentro del establecimiento cada uno tenía su barbijo. Me parece que ya estamos todos muy habituados a esto y en definitiva el protocolo lo que hace es llevar a las elecciones lo que todos estamos haciendo en distintas actividades todos los días”.

Recibieron algunos reclamos que “estaban vinculados a las dudas que se generan por los documentos, con que documento puedo votar, si el documento que figura en el padrón es el mismo que el que llevó a la mesa de votación. Esas son cuestiones que frecuentemente pasan y son las más habituales”, aclaró.

Del mismo modo, planteó que “el elector tiene que acudir a la mesa electoral con el último DNI que tiene emitido y el padrón tiene que coincidir. La ley electoral es muy clara y dice que no va a poder votar si no lleva el último”.

Una de las denuncias que tuvieron “fue de alguna fuerza política que denunció que no dejaban ingresar a fiscales para realizar el control”. Del mismo modo, “tuvimos conocimiento informal de que en el instituto Peralta Ramos, hubo un problema con una mesa donde no habría llegado completo el padrón electoral, pero no tuvimos una presentación formal en el juzgado”.

Por otro lado, se refirió al padrón provisorio y comentó que “está para controlar los datos, que sean correctos y si no lo son, hay tiempo para pedir que se rectifiquen, para no tener problemas al momento de las elecciones”.

En varias instituciones aparecieron personas fallecidas en el padrón, “son errores difíciles de comprender. Se eleva un comunicado a la justicia electoral cada vez que fallecen ciudadanos para eliminarlos del padrón, pero evidentemente el sistema tiene fallas”, finalizó.

FUENTE: Portal Universidad

