Paul McCartney estrenó «McCartney III», 50 años después de su primer álbum solista

Es un trabajo que nace fruto del confinamiento ya que el Beatle no había planeado lanzar un álbum en 2020

Un punteo primero y un rasgueo después valen a Sir Paul McCartney para iniciar su disco con «Long Tailed Winter Bird» («Pájaro de invierno de cola larga») esencialmente correcto y maravilloso

Así, diciendo cómo es la música, completa en ese primer corte una clase de personalidad, solvencia y experiencia que muchos músicos debieran escuchar alguna vez. Para el resto, su público, llega un disco increíble.

A Paul McCartney no le hace falta recordar todo lo que ha hecho. Vuelve a trabajar como siempre, vuelve a crear como nunca.

Paul McCartney y la solvencia de la experiencia

«McCartney III» hecho de principio a fin por su autor

Muchos otros se preguntarán qué desayuna Paul McCartney porque junto a las letras llega una voz y una intensidad imperecedera al tiempo.

Así, con sus falsetes necesarios en tramos como en «Find My Way» visitamos la casa musical del artista porque no se puede dejar de ensalzar que ha creado desde el tejado a los cimientos tocando todos los instrumentos y escribiendo y grabando cada una de las canciones.

Prueba de que el confinamiento pandémico han empujado a McCartney a la creatividad son canciones como «Pretty Boys» que sin adorno entra armónicamente en nuestre vida mental imaginándole recostado sobre el quicio de la ventana cantando y guitarreando.

Así, va construyendo el álbum «McCartney III» 50 años después del lanzamiento de su primer álbum solista homónimo «McCartney«.

Paul no había planeado lanzar un álbum en 2020, pero en el aislamiento del estudio de su casa al que llama «Rockdown«, pronto se encontró desarrollando algunos bocetos musicales existentes y creando también nuevos temas. El resultado está en una colección ecléctica de canciones espontáneas.

«McCartney III» ha sido calificada por el ex The Beattles como una obra en solitario, despojada, autoproducida y, literalmente, en solitario que marca el comienzo de una nueva década con la tradición de «McCartney» de los 70 y «McCartney II» de los 80. Podremos degustar canciones de casi ocho minutos y medio como «Deep Deep Feeling» al alcance de pocos.

Como resumen hemos sabido que «McCartney III» ha sido grabado a principios de este año en Sussex (Reino Unido) y está construido principalmente a partir de tomas en vivo de Paul en voz y guitarra o piano, sobregrabando su forma de tocar el bajo, la batería, etc. sobre esa base.

«McCartney III» abarca una amplia e íntima gama de modos y estados de ánimo, desde la introspección hasta la melancolía, desde la alegría hasta la estridencia y todos los puntos intermedios, capturados con algo del mismo equipo de Paul’s Rude Studio que se usó en las sesiones con Wings (su banda) de 1971.

Destacamos también la variedad de instrumentos antiguos de Paul que toca en el nuevo álbum que contienen una historia aún más legendaria, incluido el contrabajo de Bill Black parte del trío que actuaba junto nada menos que Elvis Presley. También aparece el icónico violín Hofner de Paul, y un electro-mecánico melotrón de Abbey Road Studios utilizado en las grabaciones de The Beatles.

En definitiva, así como el lanzamiento del álbum «McCartney» en 1970 marcaba el regreso de Paul a lo básico tras la ruptura con The Beatles y la «McCartney II» en 1980 tras de Wings, «McCartney III» ofrece, de nuevo, a Paul solo ante su música. Todo acaba en su nuevo disco en el corte 11 en el que juguetea con la guitarra y construye «Winter Bird / When Winter Comes».

AQUÍ PODEMOS ESCUCHAR, ÍNTEGRAMENTE, EL NUEVO ÁLBUM

Tráiler del nuevo disco

Contenido del disco:

1. Long Tailed Winter Bird

2. Find My Way

3. Pretty Boys

4. Women And Wives

5. Lavatory Lil

6. Deep Deep Feeling

7. Slidin’

8. The Kiss Of Venus

9. Seize The Day

10. Deep Down

11. Winter Bird / When Winter Comes

