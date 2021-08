Paula Mantero: “En el Hogar de Ancianos permanecen 23 personas sin servicio de gas natural”

La concejal de Acción Marplatense recordó que los primeros días de mayo visitó el Hogar Municipal de Ancianos y advirtió la situación de la falta de gas y por ende la falta de calefacción, la imposibilidad de contar con agua caliente y la necesidad de cocinar con garrafa. Desde el ejecutivo inmediatamente reconocieron la situación y plantearon el traslado de los residentes al “Hogar para Enfermos Crónicos nuestra Señora de Lourdes” para poner en condiciones dignas el lugar, tal cual lo expresaron. “El sábado próximo pasado volvimos al hogar y nos encontramos con que 23 personas siguen en el lugar, ¿Cómo es? ¿Si el lugar no es digno para unos no lo es para otros?; ¿no era que se trasladaba a todos porque no se cubrían las condiciones de habitabilidad del lugar?” señaló Mantero.

La concejal explicó que “la situación que advertimos en su momento sin duda vulnera la calidad de vida de las personas que ahí residen, sumado al contexto de pandemia que requiere cuidados particulares a los que requieren habitualmente. Inmediatamente expresamos la preocupación y presentamos un expediente en el Concejo Deliberante” y continuó “hoy nos encontramos con que no se cumplió con lo que se declaró por parte del ejecutivo y aun hay personas en el lugar. Solicitamos que se realice el traslado de la totalidad de quienes se alojan allí hasta tanto las condiciones de habitabilidad sean las necesarias, se realicen las obras y se cuente con gas natural”.

«Las bajísimas temperaturas del invierno marplatense ponen en riesgo la salud de 23 personas mayores que hoy no cuentan con calefacción segura ni condiciones para higienizarse adecuadamente. Mientras que en el Concejo Deliberante votamos ordenanzas para promover el Buen Trato con las personas mayores, designamos un día para conmemorar la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y adherimos a la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, en nuestra ciudad los hechos no se condicen con las palabras ni las buenas intenciones» finalizó Mantero.

Comentarios

comentarios